Bất ngờ nhận 719 triệu đồng từ số tài khoản lạ, người đàn ông tìm người trả lại

Ngày 6/12, Công an xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân hoàn tất các thủ tục để trao trả lại số tiền 719 triệu đồng cho người chuyển nhầm.



Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng anh Phúc đồng ý để ngân hàng thu hồi số tiền chuyển nhầm trả lại. Ảnh: P.H

Trước đó, anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1985, trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) nhận được tin nhắn tài khoản ngân hàng cộng thêm 719 triệu đồng từ tài khoản có tên N.V.H. Xác định số tiền này là do người khác chuyển nhầm, anh Phúc và vợ sau đó đến trình báo công an và chính quyền địa phương. Đồng thời nhờ xác minh chủ nhân tài khoản đã chuyển số tiền trên để trả lại.

Sau đó, anh Phúc nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại xưng là nhân viên ngân hàng. Người này xác minh tài khoản của anh có phải vừa nhận được 719 triệu đồng. Bên cạnh đó, người này cho biết đây là tiền của anh N.V.H., trú tại Hà Nội chuyển nhầm. Đồng thời, đề nghị anh Phúc phối hợp để ngân hàng thu hồi, hoàn trả.

Do chưa xác định rõ đây là số điện thoại của nhân viên ngân hàng, anh Phúc đề nghị chờ công an xác minh. Cùng lúc, Công an huyện Đô Lương cũng nhận được đề nghị phối hợp xác minh thông tin. Sau khi xác định đúng số tiền trên được chuyển nhầm từ tài khoản của anh H, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng xã Văn Sơn, anh Phúc đồng ý để ngân hàng thu hồi số tiền này, chuyển trả cho chủ nhân.