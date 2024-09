Bất chấp hiểm nguy mưa gió lớn, thiếu tá công an gia cố mái nhà giúp dân tránh bão Yagi

Trên mạng xã hội Facebook tối 7/9 xuất hiện một bài đăng kèm hình ảnh về chiến sĩ công an đang nỗ lực hỗ trợ người dân khi bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội.

Nội dung của bài viết thể hiện: "Cảm ơn anh đã giúp gia đình em. Nhà không có ai, điện ra phường thì anh đến giúp nhiệt tình, còn không uống nước. Không quen biết, không công cán. Anh nói đó là nhiệm vụ! Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn anh nhiều!".

Hình ảnh chiến sĩ công an phường Yên Sở không quản ngại hiểm nguy hỗ trợ nhân dân. Ảnh chụp màn hình

Qua tìm hiểu được biết, chiều tối ngày 7/9 do ảnh hưởng của bão Yagi, Hà Nội mưa gió rất lớn. Nhiều cây cối bị quật ngã, nhiều ngôi nhà cũng bị hư hại. Vào khoảng 16h, bà Võ Thu Hương (70 tuổi, ở ngõ 208 Tam Trinh) đang ở trong nhà thì vô cùng hoảng loạn khi gió giật tung mái che giếng trời. Ngôi nhà cũ của bà bị gió mạnh tốc mái tôn, uy hiếp sự an toàn về người, tài sản.

Do ở một mình nên bà Hương vô cùng sợ hãi chỉ biết khóc gọi điện "cầu cứu" cán bộ công an phường. Nhận được tin báo của chỉ huy ca trực, thiếu tá Nguyễn Văn Tấn, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Sở trong quá trình làm nhiệm vụ đã lập tức xuống hiện trường xác minh và trợ giúp người dân.

Hình ảnh nam thiếu tá công an hỗ trợ người dân. Ảnh: NDCC

Khi tới nơi, thiếu tá Tấn thấy mái tum của nhà dân bị gió lốc cuốn bay mái. Nhận định rõ tình hình, anh đã lập tức trèo lên gia cố phần mái và toàn bộ các vị trí có thể bị ảnh hưởng do mưa bão.

"Chuyện hết sức đơn giản và chúng tôi xem đó là trách nhiệm, là vinh dự, bởi được người dân gửi gắm niềm tin khi gặp khó khăn, nguy khốn", thiếu tá Nguyễn Văn Tấn bộc bạch.

Hình ảnh cây gãy đổ trên khu vực phố cổ Hà Nội do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Gia Khiêm

Lực lượng công an Hà Nội hỗ trợ cắt tỉa cây gãy đổ. Ảnh: Dân Việt

Theo thống kê của thành phố Hà Nội, tính đến 19h ngày 7/9, bão Yagi đã làm 1 người tử vong. Đó là nam giới sinh năm 2002, quê Hưng Yên, bị cây đổ đè lên trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Như vậy tính từ ngày 6/9 tới nay, Thủ đô đã có 3 người tử vong do cây đổ và 7 người bị thương.

Thành phố có gần 2.800 cây gãy đổ; 13 ô tô và 6 xe máy hư hại; 9 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn tại Ba Đình, Sơn Tây, Ba Vì. Khu vực ngoại thành có 47ha diện tích lúa, 26,5ha rau màu bị ngập, hơn 6.000ha lúa rau màu và cây ăn quả bị đổ.

Tính đến 16h ngày 7/9, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn, cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra trên địa bàn, đã điều động hơn 140 lượt xe cứu nạn, cứu hộ, phương tiện phá dỡ, với hơn 1.500 CBCS tham gia triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.