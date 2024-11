Bất ngờ sau bão số 3, Tết Nguyên đán 2025 ở Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện quất thế rất lạ

Còn khoảng 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2025. Tuy nhiên ở thời điểm này, người dân trồng quất cảnh ở Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật, ngày đêm ăn ngủ ngoài bờ sông để chăm sóc, bảo vệ quất cảnh.

Theo ghi nhận, những vườn quất còn sót lại sau trận bão số 3 được người dân chăm chút hiện quả đang ngả màu vàng. Theo người dân trồng quất, chỉ khoảng 20 ngày nữa quất sẽ chín, khi đó có thể phục vụ người dân Hà Nội chơi quất cảnh Tết sớm.

Hình ảnh cây quất mộc căn mới xuất hiện phục vụ Tết Nguyên đán 2025.

Bên cạnh những kiểu dáng quất cảnh truyền thống như lục bình, quất mini, quất trồng xen kẽ với gỗ lũa..., năm nay, người dân trồng quất ở Tứ Liên cho "ra lò" một kiểu dáng quất mới mà từ trước tới nay chưa từng có trên thị trường quất cảnh và có tên rất lạ, "quất mộc căn".

Chủ một vườn cảnh có tên X.L (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) cho biết, trong suốt nhiều năm qua, công việc trồng quất luôn phải đổi mới, sáng tạo, phải chủ động tìm tòi, tạo ra những thế quất mới bên cạnh thế quất truyền thống mới đáp ứng được nhu cầu của người chơi.

Theo chủ vườn, từ mộc căn là một từ Hán – Việt, mộc là cây còn căn là rễ. Do đó, quất mộc căn là cây quất có bộ rễ nhô lên khỏi mặt đất, phô ra vẻ đẹp vừa khỏe mạnh vừa mềm mại. Gọi là quất mộc căn để nhấn mạnh tiêu chí nghệ thuật quan trọng nhất nằm ở bộ rễ cây, hàm ý sức mạnh của bộ rễ cũng giống như con người. Dù có khó khăn, gian nan nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Quất mộc căn là loại quất trồng để rễ nhô lên khỏi mặt đất.

Trồng quất mộc căn gặp nhiều khó khăn hơn quất thường.

"Hiện ở Tứ Liên chưa nhiều nhà vườn trồng được quất cảnh theo thế mộc căn, đa phần các gia đình vẫn trồng theo phương thức cũ vì họ ngại thay đổi. Để trồng được một cây quất mộc căn lên hình dáng đẹp, có thể bày biện ngay trong Tết này tôi đã phải ươm trồng, chăm sóc rất kỹ càng từ 2 đến 3 năm trước", chủ vườn quất cảnh X.L chia sẻ.

Chủ vườn chia sẻ thêm, để trồng được một cây quất mộc căn đẹp người trồng phải cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, khó khăn hơn so với quất truyền thống. Khó nhất khi chăm sóc quất mộc căn là lúc đưa bộ rễ nhô ra khỏi đất sẽ khiến cây khó hút dưỡng chất, đất dễ bị khô hơn.

"Ban đầu quất mộc căn được trồng như bình thường, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, người trồng sẽ cão đất để một phần bộ rễ trơ ra ngoài. Cứ như vậy cho đến khi phần rễ trơ ra ngoài đạt được như mong muốn của người trồng. Tiếp theo, người trồng có thể uốn nắn, cắt ghép, tạo hình thù độc đáo cho bộ rễ này", chủ một vườn quất khác tiết lộ.

Những vườn quất còn sót lại sau bão số 3 đang chuẩn bị để phục vụ người dân chơi Tết Nguyên đán 2025.

Một người làm vườn ở Tứ Liên đang chăm sóc những cây quất may mắn còn sống sau bão số 3.

Theo nhận định của người trồng quất ở Tứ Liên, thời tiết hiện tại rất thuận lợi để cho cây quất phát triển. Thời điểm hiện tại họ đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi đưa quất ra thị trường bán Tết.

Năm nay do ảnh của cơn bão số 3 lịch sử, một phần diện tích trồng quất ở Tứ Liên đã bị chết do ngập lụt, gây thiệt hại rất lớn. Nhiều gia đình ở mép bờ sông Hồng gần như mất trắng, do đó, có thể giá quất sẽ được đẩy lên cao hơn mọi năm.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người đã ra vườn quất tìm mua những cây quất đẹp, cọc tiền sau đó để chủ vườn tiếp tục chăm sóc đợi cận Tết Nguyên đán sẽ tới mang về chơi. Theo khảo sát, giá quất vẫn sẽ giao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng một cây, tùy theo kích thước, thể loại, hình dáng khác nhau.