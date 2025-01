Bất ngờ về kết quả sau 3 tuần áp dụng Nghị định 168

Tai nạn giao thông giảm

Cục Cảnh sát Giao thông vừa có số liệu sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1 - 21/1, lực lượng Cảnh sát Giao thông, (CSGT - Bộ Công an) toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 230.700 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giảm trên 18.000 trường hợp so với thời gian trước liền kề.

Các phương tiện đi qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. (Ảnh: TA)

Theo đó, nhiều hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đều giảm như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (giảm 7,3%), vi phạm tốc độ (giảm 28%), vi phạm nồng độ cồn (giảm 13,5%), vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe (giảm 34,5%).

Đánh giá về tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều của đường một chiều, không đội mũ bảo hiểm, Cục CSGT cho biết, tình trạng này đã giảm rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn.

Theo Cục CSGT, mặc dù không có bóng dáng của CSGT trên đường nhưng với việc tăng cường xử phạt nguội qua camera giám sát, người tham gia giao thông đã có ý thức hơn khi lưu thông trên đường, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, người dân đã tự giác chấp hành các quy định ngay cả khi không có lực lượng chức năng, từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông, tạo hình ảnh giao thông văn minh.

Tình hình tai nạn giao thông cũng có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông trên đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Nghị định 168 có nhiều quy định mới so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Nhiều hành vi vi phạm, nhất là những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng… có mức phạt tăng cao.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông vừa hướng dẫn, tuyên truyền, vừa xử lý vi phạm để người dân hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS. Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, nhấn mạnh: "Các vấn đề ùn tắc giao thông phát sinh sau khi Nghị định 168 có hiệu lực chủ yếu do hạ tầng".

Theo TS. Trần Hữu Minh, từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, ý thức của người tham gia giao thông đã cải thiện rõ rệt. Trước đây, tại các ngã tư đèn đỏ, tình trạng vượt đèn diễn ra phổ biến, nhưng nay hầu như không còn.

Hiệu quả này xuất phát từ việc tăng mức phạt vi phạm. Người dân dần hình thành văn hóa tham gia giao thông an toàn hơn. Các lỗi như vượt đèn đỏ, đi xe trên vỉa hè, đi ngược chiều, hoặc dùng điện thoại khi lái xe bị phạt từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, khiến nhiều người cân nhắc, nhiều người đã biết sợ và tuân thủ hơn.

TS. Trần Hữu Minh cho rằng, các mức xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 168 đã được xây dựng đúng lộ trình, đảm bảo đủ sức răn đe để duy trì trật tự an toàn giao thông. Việc áp dụng các quy định này không chỉ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính họ và những người xung quanh.

Nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, xung đột tại các điểm giao cắt dễ xảy ra, gây tắc đường, lãng phí thời gian và tiền bạc. Để tránh bị phạt nặng, người dân cần nghiêm túc chấp hành luật và các quy định giao thông.