Chuyên gia: Cần phải xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, phù hợp với thay đổi của Nghị định 168

Từ ngày 1/1 đến ngày 14/01/2025, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 174.653 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 17.595 trường hợp; tạm giữ 955 ô tô, 49.649 mô tô; 12.691 trường hợp GPLX bị trừ điểm.

So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 22.786 trường hợp (-11,54%). Trong đó vi phạm nồng độ cồn 36.055 trường hợp; 2.888 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng; 37.337 trường hợp vi phạm tốc độ; 339 t/h người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 3.279 t/h không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông...

Tình hình TNGT cũng đã có chuyển biến rõ rệt, TNGT giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề. Cụ thể toàn quốc xảy ra 681 vụ TNGT, làm 365 người chết, 453 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 355 vụ (-34,27%), giảm 47 người chết (-11,41), giảm 426 người bị thương (-34,24%), so với trước liền kề giảm 347 vụ (-34,53%), giảm 94 người chết (-20,47%), giảm 301 người bị thương (-39,92%).

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 677 vụ, 363 người chết, 452 người bị thương so với cùng kỳ giảm 352 vụ (-34,20%), giảm 45 người chết (11,03%), giảm 426 người bị thương (-48,51%), so với liền kề giảm 346 vụ (-33,82%), giảm 93 người chết (-20,39%), giảm 302 người bị thương (-40,05%). Trên lĩnh vực đường sắt xảy ra 03 vụ, chết 02 người, bị thương 01 người. Trên lĩnh vực đường thuỷ xảy ra 01 vụ làm chết 01 người.