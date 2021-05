Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến các điểm cầu trực tuyến của Công an 63 địa phương.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên HĐBCQG chủ trì Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Bộ Công an

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an báo cáo tổng quát về công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử từ tháng 7/2020 đến nay. Trong đó khẳng định, công tác bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Ngày bầu cử đã được lực lượng Công an triển khai rất tích cực, khẩn trương, chủ động từ sớm, từ xa. Đến thời điểm này, các mặt công tác bảo vệ ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành trên khắp cả nước; sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Quốc hội, HĐBCQG, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) và các lực lượng liên quan trong triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử thời gian qua.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử trong toàn lực lượng CAND và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng của HĐBCQG, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp rà soát kỹ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công ngày bầu cử. Tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ", trong đó có tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly dịch bệnh Covid-19; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu lực lượng CAND và các lực lượng tham gia bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm ANTT ngày bầu cử; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực, tài trí để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, tạo môi trường an ninh, an toàn, điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh, để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong toàn lực lượng CAND.

Đại diện cho toàn thể lực lượng CAND, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. HCM hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử.