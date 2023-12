Có 46 dự án nhà ở xã hội hoàn thanh trong giai đoạn 2021 - 2025

Tại Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành xây dựng”, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh cho biết trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Xây dựng đề ra tại Chương trình hành động, Bộ đã hoàn thành và vượt 5/5 chỉ tiêu được Chính phủ giao. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng năm 2023 ước đạt 7,3 - 7,5%. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị đạt 53,9%. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung khoảng 96%. Diện tích nhà ở bình quân cả nước là 26m2 sàn/người. Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Trong đó, có 24 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (quy mô 20.188 căn hộ) đủ điều kiện vay vốn, với tổng mức đầu tư 19.014 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.516 tỷ đồng.

Cả nước mới có 46 dự án nhà ở xã hội hoàn thành (Ảnh: TN)

Về triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021- 2030),” Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đến nay, theo báo cáo từ các địa phương, cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp với quy mô 432.698 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng trong đoạn đoạn 2021-2025. Trong đó, 46 dự án với quy mô 20.210 căn đã hoàn thành; đã khởi công xây dựng 120 dự án với quy mô 120.066 căn. Ngoài các dự án đã được khởi công, cả nước đã có 309 dự án với quy mô 292.422 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Về triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, đã có 23 tỉnh công bố danh mục 54 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình với nhu cầu vay vốn hơn 25.884 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương đã được giải ngân với số vốn khoảng 143,3 tỷ đồng Cụ thể, Công ty Minh Phương tại tỉnh Phú Thọ được giải ngân 26,4 tỷ đồng; Công ty Kinh Bắc tại Bắc Ninh được giải ngân 46 tỷ đồng; Liên doanh Công ty Cổ phần Nhà số 6 Hà Nội và Công ty Cổ phần tư vấn Toàn Cầu được giải ngân 56,6 tỷ đồng; Công ty HUD ở tỉnh Bình Dương được giải ngân 14,3 tỷ đồng.

Nguồn cung bất động sản hạn chế ở tất cả các phân khúc

Nửa đầu năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục trạng thái giao dịch trầm lắng. Bằng nhiều biện pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương để tháo gỡ khó khăn, đã mang lại những kết quả nhất định, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tình hình thị trường đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Theo nhận định, đánh giá của một số tổ chức nghiên cứu thị trường và một số địa phương, trong 6 tháng cuối năm 2023, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực hơn so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, lượng tìm kiếm giao dịch các phân khúc đất nền, chung cư... có sự phục hồi tốt và nguồn cung từ các dự án mới, giao dịch xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết thị trường vẫn cần phải theo dõi sát các diễn biến và cần tiếp tục các biện pháp tháo gỡ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về nguồn cung bất động sản tiếp tục hạn chế tại tất cả các phân khúc đến hết quý III/2023. Nhà ở thương mại hoàn thành 42 dự án với khoảng 15.966 căn, đạt khoảng 46,15% so với năm 2022; nhà ở xã hội hoàn thành xây dựng 05 dự án với quy mô 850 căn hộ; dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú hoàn thành 17 dự án bằng 56,67% so với năm 2022.

Hàng tồn kho bất động sản vẫn chủ yếu là nhà ở riêng lẻ tại các dự án (Ảnh: TN)

Theo tổng hợp báo cáo và thông tin khảo sát đánh giá của các địa phương, các tổ chức nghiên cứu thị trường, giá căn hộ liên tục tăng cao do nguồn cung căn hộ trong những năm gần đây khan hiếm. Tuy nhiên, giá nhà ở thấp tầng và một số loại phân khúc bất động sản khác giảm mạnh từ 10% đến 20%, tùy thuộc vào vị trí của từng khu vực. Tính đến hết quý III/2023, có khoảng 324.378 giao dịch thành công, đạt khoảng 41,29% so với năm 2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền, chỉ bằng 35,79% so với năm 2022. Lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ giảm, chỉ bằng 63,07% so với năm 2022.

Theo số liệu báo cáo của 53/63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản trong quý III/2023 vào khoảng 18.808 căn (bao gồm: chung cư 3.196 căn; nhà ở riêng lẻ 6.554 căn; đất nền 7.190 nền), trong đó tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ tín dụng bất động sản đến 31/8/2023 đạt 986.477 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2023, tổng giá trị phát hành là 132.358 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản với 46.765 tỷ đồng (chiếm 35,3%). Hiện thị trường có 455 mã trái phiếu niêm yết, doanh nghiệp bất động sản chiếm 46% giá trị phát hành là 56.9 nghìn tỷ đồng. Về nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1,94 tỷ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, đứng thứ 2 trong các nhóm ngành.