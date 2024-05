"Soi" thu nhập các sếp bất động sản, cao nhất hơn 470 triệu đồng/tháng

Thu nhập các sếp bất động sản bao nhiêu?



Dữ liệu Dân Việt thống kê Báo cáo tài chính quý I/2024 của nhóm 8 doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho thấy, vị trí Tổng Giám đốc tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (BĐS Phát Đạt, HoSE: PDR) hiện đang có mức thu nhập cao nhất. Theo báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh quý I/2024 của BĐS Phát Đạt đạt 52,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp 2,35 lần so với cùng kỳ năm 2023. Và ông Bùi Quang Anh Vũ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BĐS Phát Đạt cũng ghi nhận mức thu nhập 1,41 tỷ đồng trong quý I/2024 (khoảng 470 triệu đồng/tháng), tăng nhẹ khoảng 7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc BĐS Phát Đạt có mức thu nhập cao nhất trong doanh nghiệp BĐS đang niêm yết trên sàn chứng khoán hiện nay (Ảnh: Phát Đạt)

Ông Bùi Quang Anh Vũ gia nhập Phát Đạt từ năm 2014, đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc đầu tư trong giai đoạn năm 2016 - 2020 và sau đó đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Mức thu nhập của ông Vũ gấp gần 3 lần so với ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT BĐS Phát Đạt là 482,9 triệu đồng/3 tháng, tương ứng ông Đạt nhận gần 170 triệu đồng/tháng.

Thu nhập Tổng Giám đốc tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết quý I/2024. Nguồn: BCTC quý I/2024, tổng hợp.

Tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi ông Ng Tech Yow - Tổng Giám đốc được nhận mức lương 1,25 tỷ đồng, cao hơn mức thù lao 300 triệu đồng của ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT.



Ngoài ra, ông Ng Tech Yow còn kiêm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và nhận thêm mức thù lao 30 triệu đồng. Như vậy, trong quý I/2024, tổng thu nhập của ông Ng Tech Yow là hơn 1,27 tỷ đồng. Ông Ng Tech Yow sinh năm 1970, là người Malaysia, được giới thiệu tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Anh.

Thù lao Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết. Nguồn: BCTC quý I/2024, tổng hợp.

Còn tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc nhận mức lương hơn 1 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 34% so với năm trước. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tính riêng ông Đức chiếm tới 46% quỹ lương chi trả cho Tổng Giám đốc và các thành viên quản lý khác của công ty.

Ông Đức được giới thiệu từng quản lý và tham gia phát triển nhiều dự án có quy mô lớn, được phát triển bởi các tập đoàn quốc tế tại Singapore, Hàn Quốc, Indonesia.

Với CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI), Chủ tịch HĐQT - ông Tô Như Toàn nhận mức thu nhập 636,7 triệu đồng trong quý đầu tiên của năm 2024. Đây cũng là doanh nghiệp hiếm hoi trong nhóm doanh nghiệp thống kê khi Chủ tịch HĐQT có mức thu nhập cao hơn Tổng Giám đốc. Tại Văn Phú - Invest, ông Triệu Hữu Đại đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, kiêm Thành viên HĐQT nhận mức lương 437,5 triệu đồng, bằng 69% tổng thu nhập của ông Tô Như Toàn.

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT Đầu tư LDG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với ông Nguyễn Khánh Hưng do ông Hưng không đủ điều kiện là thành viên HĐQT theo quy định. Tuy nhiên, ngày 26/4, LDG đã không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 9,43% tại thời điểm khai mạc.

Ông Ngô Văn Minh - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) nhận về mức thù lao 242 tỷ đồng, giảm 47% so với người đảm nhiệm vị trí cùng kỳ năm 2023.

Ông Ngô Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2023, ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về "Tội lừa dối khách hàng".

Triển vọng nào cho ngành bất động sản năm 2024?

Theo các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Agribank (AGRISECO), thị trường bất động sản vẫn khó khăn trong năm 2024 và bắt đầu khởi sắc hơn từ nửa cuối năm 2024 khi các nút thắt Pháp lý – Vốn – Thanh khoản dần được tháo gỡ.

Tuy nhiên, nhóm phân tích nhấn mạnh, triển vọng phục hồi chủ yếu sẽ đến từ các phân khúc căn hộ nhu cầu ở thực ở nội đô hoặc ven trung tâm có vị trí và cơ sở hạ tầng phát triển.

Đối với doanh nghiệp BĐS trên sàn, kết quả kinh doanh năm 2024 dự kiến sẽ khó tăng trưởng đột biến do tiến độ và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Đây là năm bản lề cho quá trình hồi phục của toàn ngành. AGRISECO đánh giá tích cực kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có quỹ đất đang bàn giao phù hợp với nhu cầu ở thực và năng lực bán hàng tốt.

Về thách thức, doanh nghiệp bất động sản sẽ phải đối diện với sức cầu mua nhà hồi phục chậm, nguồn thu bất động sản giảm ảnh hưởng lợi nhuận năm 2024 và áp lực trả nợ đáo hạn trái phiếu lớn trong khi khả năng trả nợ vẫn thấp, tỷ lệnợ xấu gia tăng.