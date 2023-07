Bắt nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra tội "Tham ô tài sản"

Sáng 14/7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.



Theo đó, ngày 13/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Mai Xuân Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương. Ông Mai Xuân Anh đăng ký thường trú tại số nhà 248 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Ông Mai Xuân Anh. Ảnh Đ.X

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Nhung - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương (bà Nhung trú tại 83 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 2 điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Xuân Anh, sinh năm 1969, quê quán: Xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật; cao cấp Lý luận chính trị. Từ tháng 5 năm 1997 ông Anh về công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trải qua nhiều vị trí, chức vụ từ nhân viên thử việc đến các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình công tác, ông Mai Xuân Anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015 và trước khi bị bắt, bị khởi tố vì tội "Tham ô tài sản" ông Anh chưa từng bị kỷ luật hay có án tích gì.