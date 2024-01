Bắt Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở Phú Quốc liên quan đến xét duyệt nguồn gốc đất Bắt Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở Phú Quốc liên quan đến xét duyệt nguồn gốc đất

Tối 8/1, nguồn tin từ ãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 1 Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở TP.Phú Quốc về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".