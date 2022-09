Bắt Phó giám đốc MB24 Chi nhánh Thanh Hóa sau 4 năm bỏ trốn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, sau 4 năm lẩn trốn vì bị truy nã về tội "Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", ngày 22/9, Công an tỉnh Thanh Hoá đã di lý đối tượng Lê Ngọc Chung (SN 1985, ở thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá bắt khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP.HCM.

Trước đó, Lê Ngọc Chung trên cương vị là Phó Giám đốc Công ty Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 Chi nhánh Thanh Hóa. Chỉ trong chưa đầy một năm hoạt động, chi nhánh này đã lừa đảo số tiền gần 43 tỷ đồng thông qua việc mua bán các gian hàng ảo.

Đối tương Lê Ngọc Chung đã bị bắt sau 4 năm lẩn trốn truy nã. Ảnh: CATH

Với hành vi trên, ngày 20/8/2012, Lê Ngọc Chung đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam. Sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá xét xử, tuyên phạt Chung 12 năm tù giam về tội "Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Do Chung có đơn kháng cáo, nên ngày 26/4/2018, Tòa án Nhân dân Cấp cao đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm của Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Chung về tội "Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 19/9, đối tượng Lê Ngọc Chung đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá bắt khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP.HCM.