Quảng Trị: 2 đối tượng bị phạt vì phát tờ rơi cho vay nặng lãi

Ngày 4/10, UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa quyết định xử phạt 2 đối tượng Trần Tuấn Long (SN 2000, quê ở Lạng Sơn) và Văn Thế Công (SN 1997, ở TP.Hà Nội, cùng tạm trú ở phường 2, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Tờ rơi của Long và Công rải trên các lề đường thuộc thị trấn Cam Lộ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, sáng 23/8, trên các lề đường thuộc địa bàn thị trấn Cam Lộ xuất hiện nhiều tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hỗ trợ trả góp hàng ngày.

Quá trình theo dõi, vào cùng ngày, Công an huyện Cam Lộ đã mời Văn Thế Công và Trần Tuấn Long làm việc.

Quá trình điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi rải tờ rơi trên, cho vay với lãi suất vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự). Công an huyện Cam Lộ đã lập biên bản, đề nghị UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng trên.

UBND huyện Cam Lộ đã xử phạt Trần Tuấn Long về hành vi phát tờ rơi quảng cáo và có sản phẩm quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông, xã hội; không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự, tổng mức tiền phạt 24 triệu đồng. Phạt Văn Thế Công về hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông, xã hội, tổng mức tiền phạt 1,5 triệu đồng.