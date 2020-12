Bắt quả tang Công ty Chế biến nông sản BHL Sơn La có dấu hiệu xả thải chưa đúng quy định

Hôm nay (4/12), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Sơn La), Sở TN&MT Sơn La, UBND huyện Mai Sơn, Công an huyện Mai Sơn phát hiện Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La có dấu hiệu xả nước thải chưa đúng quy định.

Được biết, tại hiện trường, Đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La sử dụng máy bơm tõm loại 6kg đấu nối với đường ống mềm phi 150 dẫn đến họng ống cứng phi 200. Từ họng này đấu nối ngầm xuống lòng đất để xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đoàn kiểm tra dùng máy xúc đào quanh khu vực có đường ống dẫn xả thải. Theo đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La dừng ngay hoạt động xả thải có dấu hiệu trái quy định. Đồng thời, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tại khu vực xử lý nước thải và các đường ống và tiến hành lấy mẫu nước thải tại 2 vị trí để đánh giá mức độ ô nhiễm. Cùng với đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành đào xung quanh vị trí ống xả thải ngầm. Bước đầu, xác định có 1 đường ống đặt ngầm loại ống nhựa cứng phi 200 dài khoảng 28m, cắm sâu xuống lòng đất. Bước đầu đoàn kiểm tra đã xác định có 1 đường ống đặt ngầm loại ống nhựa cứng phi 200 dài khoảng 28m, cắm sâu xuống lòng đất. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất nông sản, hoạt động chăn nuôi của các công ty, cá nhân trên địa bàn. UBND tỉnh Sơn La sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về vấn đề xả thải ra môi trường. Đồng thời, cũng kiên quyết xử lý đối với những tổ chức, cá nhân nào bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường. Đoàn kiểm tra tiến hành đo kích cỡ đường ống xả thải được chôn dưới lòng đất. Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng thông tin thêm: Trước đó UBND tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La để kiểm tra, giám sát với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đoàn kiểm tra này được thành lập theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 7/10/2020. Thời gian hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát từ ngày thành lập đến hết ngày 30/5/2021. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật của các đơn vị được kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiếp tục dùng máy xúc đào xung quanh khu vực có đường ống dẫn xả thải để xác định chiều dài đường ống. Liên quan đến Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mai Sơn, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, được biết: Hiện công ty này đang triển khai Dự án "Đầu tư nâng công sản xuất tinh bột sắn từ 200 tấn sản phẩm/24h lên 300 tấn sản phẩm/24h". Loại hình sản xuất là chế biến tinh bột sắn từ củ sắn tươi. Quy mô, công suất là 300 tấn tinh bột sắn/24h; sản phẩm phụ là bã sắn sấy khô 50 tấn/24h; phân từ vỏ lụa. Trước đó, Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La cam kết lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đúng tiến độ trước khi đi vào hoạt động sản xuất niên vụ 2021-2022. Trong năm 2018, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí về việc công ty này gây ô nhiễm môi trường sống do mùi hôi thối, khói bụi và có hành vi xả thải ra môi trường từ nhà máy. Đơn cầu cứu của nhân dân bản Mai Châu, xã Mường Bằng, Mai Sơn, Sơn La từng gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La năm 2018. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này!

