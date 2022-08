Theo đó vào lúc 14h giờ 5 ngày 5/8, trên phần đất 2.000m2 của ông Nguyễn Hữu Tánh (SN 1994 tại ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới), Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang Lê Long Hồ (SN 1997, trú tại khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) đang điều khiển phương tiện Kobe múc đất mặt đưa lên xe tải biển kiểm soát 67C-124.26 do Lê Vũ Linh (SN 1999) điều khiển.

Vụ việc tại ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Ảnh: Quỳnh Như

Các đối tượng khai được ông Tánh thuê khai thác đất đi làm gạch, mỗi chuyến xe chở 3,5m3 đất.

Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 4/8, tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác cũng phát hiện Nguyễn Thành Trung (SN 1982, trú tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) điều khiển Kobe múc đất mặt đưa lên xe tải biển kiểm soát 68H – 8692, do Nguyễn Trường An (SN 2001, trú xã An Nông, huyện Tịnh Biên) điều khiển.

Vụ việc tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Ảnh: Quỳnh Như

Trung cho biết, mua phần đất này với diện tích 3.700m2, giá 70 triệu đồng để đổ nền nhà, đến nay đang trong quá trình khai thác thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Tại thời điểm bắt quả tang, các đối tượng trong 2 vụ việc đều không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Hiện cả 2 đã được bàn giao cho địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.