Theo bà Võ Thị Xuân Kiều - Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, cho biết Marina Coffee & Beer Club bị UBND TP.Long Xuyên yêu cầu dừng hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật do không đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, an ninh xã hội về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.



Marina Coffee & Beer Club. Ảnh: HQ

Hoạt động của Marina Coffee & Beer Club thời gian qua đã gây dư luận bức xúc trong nhân dân, tác động xấu đến trật tự xã hội. Đặc biệt, địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật Beer Club nằm sát chân cầu Hoàng Diệu, tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91) lưu lượng phương tiện giao thông qua lại rất đông...

Liên quan đến các sai phạm của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Marina Coffe & Beer Club, trước đó UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính công ty này số tiền 80 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 25 triệu đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật. Và phạt tiền 55 triệu đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.



Theo thông tin, trước đó, ngày 20/5 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Marina Coffee & Beer Club (phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Marina Coffee & Beer club sử dụng hình ảnh lãnh tụ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí trong đêm 19/5, gây phản cảm, bức xúc dư luận.

Hình ảnh biểu diễn phản cảm tại Beer club Marina gây bức xúc dư luận. Ảnh: HQ

Đoạn clip dài gần 2 phút, gây phản cảm được Beer club Marina trình chiếu trên màn hình lớn tại sân khấu chính, kèm theo đó là hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng. Trên sân khấu có một thanh niên chỉnh nhạc và đôi nam nữ ăn mặc hở hang, uốn éo khêu gợi. Trong tiếng nhạc chát chúa của thể loại nhạc dành cho giới trẻ, hàng chục bạn trẻ, thậm chí có cả trẻ con nhún nhảy, reo hò phấn khích…

Dư luận bức xúc, việc sử dụng hình ảnh lãnh tụ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong môi trường kinh doanh beer club là không phù hợp. Nghiêm trọng hơn là việc Beer club Marina khi trình chiếu hình ảnh đó bên dưới lại biểu diễn nhảy nhót, trang phục không phù hợp.