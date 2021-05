Bắt quả tang nhóm sử dụng ma túy trong chung cư, phát hiện 2 người mang lệnh truy nã toàn quốc

Ngày 28/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã bắt giữ 2 bị can mang lệnh truy nã toàn quốc trong quá trình phối hợp Công an quận Long Biên phá một vụ án hình sự.

Các bị can Minh (trái) và Huy. Ảnh: D.T.

Các bị can gồm Viết Việt Huy (44 tuổi, bị Công an Hà Nội truy nã đặc biệt về tội Giết người) và Phùng Văn Minh (35 tuổi, bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy nã do liên quan đến ma túy).

Theo cảnh sát, tối 27/5, cơ quan chức năng đột kích một căn hộ trong tòa chung cư ở quận Long Biên bắt quả tang Huy, Minh cùng Lê Anh Quân và Nguyễn Vũ Hải nghi sử dụng ma túy.

Khám xét căn phòng, ban chuyên án thu giữ nhiều loại ma túy và cân tiểu ly và nhiều tang vật liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh xác định Minh, Quân và Hải dương tính với ma túy.

Theo lời khai của các nghi phạm, tối 26/5, họ đến căn hộ trên để dự sinh nhật của Quân. Tại đây, Minh đã mua ma túy để mang về sử dụng.

Đối với Viết Việt Huy, anh ta khai năm 2012, sau khi bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, truy nã đặc biệt, Huy trốn sang Trung Quốc. Đầu năm nay, người này vượt biên về nước rồi lẩn trốn nhiều nơi trước khi bị bắt.