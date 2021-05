Đắk Nông: Bắt "nữ quái" chiếm đoạt tài sản trốn truy nã

Ngày 27/5, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an địa phương bắt giữ Phạm Thị An (51 tuổi, trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song). Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Phạm Thị An bị di lý về Công an huyện Đắk Song để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với "nữ quái" này về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2015, Phạm Thị An vay 5 tấn cà phê nhân và 20 triệu đồng của gia đình ông Phạm Văn Hậu (trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song). An dùng 5 sào cà phê để thế chấp và hẹn sẽ trả nợ vào ngày 30/12/2015.

Ngoài ra, An còn vay mượn tiền của một số người dân trên địa bàn huyện Đắk Song. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, An không thực hiện các thỏa thuận mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, ngày 13/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị An để điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, lúc này Phạm Thị An đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã.

Qúa trình xác minh, truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đắk Song đã xác định được Phạm Thị An đang lẩn trốn tại TP.Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, Công an huyện Đắk Song đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Phạm Thị An. Hiện Phạm Thị An đã bị di lý về Công an huyện Đắk Song để phục vụ công tác điều tra.