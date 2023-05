Bắt tạm giam 8 đối tượng trong vụ "hỗn chiến" tại cảng biển ở Phú Quốc Bắt tạm giam Cường "võ sư" và 7 đồng phạm trong vụ hỗn chiến tại cảng biển ở Phú Quốc

Sáng 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 8 đối tượng trong vụ xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng biển An Thới, vào chiều 26/4.

