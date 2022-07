Bắt tạm giam nguyên cán bộ trại giam lừa đảo số tiền gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Chiều 28/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Đạt (SN 1993, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đang trốn ở Bình Dương.