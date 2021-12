Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An, Đắk Nông

Ngày 21/12 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam Hoàng Thị Xuyến – nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".



Hoàng Thị Xuyến – nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, liên quan đến những sai phạm tại Chi hội Cựu chiến binh tổ 6, tổ 7 (thị trấn Đức An), Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuế (65 tuổi, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 7), Nguyễn Thanh Vàn (55 tuổi, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 6), Trịnh Văn Thanh (63 tuổi, hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 6).

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Xuân Đĩnh (64 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An), khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Phạm Văn Tuynh (70 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.