Bắt thêm nghi phạm trong vụ giết người, hiếp dâm tại trạm xăng bỏ hoang

Thông tin từ Nhân Dân: Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy (SN 1967, ngụ phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) - nghi phạm trong vụ giết người, hiếp dâm tại trạm xăng bỏ hoang trên địa bàn.

Lê Văn Nhầy - nghi phạm trong vụ giết người, hiếp dâm tại trạm xăng bỏ hoang - bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp. Nguồn: BVPL

Theo điều tra ban đầu, tối 11/2, Lê Văn Nhầy và Lâm Văn Mai (SN 1981, ngụ khóm 2, phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự) ngồi nhậu chung với nhau.

Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến trạm xăng bỏ hoang, thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai (tên Trang, khoảng 50 tuổi). Nhầy đồng ý rồi cả hai đi bộ khoảng 1km đến địa điểm trên.

Tại đây, Mai đòi quan hệ nhưng bà Trang không đồng ý và la lên. Bất ngờ, Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Trang khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Mai kêu Nhầy “hành sự” với nạn nhân. Nhầy thực hiện giữa chừng thì có ánh đèn xe ngoài đường chạy ngang. Nhìn thấy người nạn nhân có nhiều máu, Nhầy dừng lại và bỏ về nhà.

Sáng hôm sau khi đi ngang qua hiện trường phát hiện lực lượng công an đang điều tra, Nhầy đến Công an phường An Bình A trình báo vụ việc, nhưng không khai báo về hành vi của mình.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nhầy có liên quan đến vụ án giết người, nên đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, làm rõ.

Đến nay vẫn chưa truy tìm được tung tích nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại trạm xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 12/2, Công an thành phố Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục tại trạm xăng trên.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Lâm Văn Mai đang trên đường tẩu thoát qua địa phận xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mai khai nhận có quen biết với nạn nhân được khoảng một tháng (nhưng không rõ lai lịch cụ thể) và chung sống tại trạm xăng bỏ hoang.

Lâm Văn Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp. Nguồn: BVPL

Theo CAND: Qua điều tra, Mai có tiền án về hành vi hiếp dâm trẻ em, đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 27/5/2022 và trở về địa phương.



Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.