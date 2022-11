Bắt xe tải vận chuyển số lượng lớn nước hoa và hàng hóa trị giá tiền tỷ

Trưa 15/11, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tịnh Biên và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt quả tang 1 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc, trị giá hàng hóa khoảng 1,3 tỷ đồng.

