Bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai nhắm đến mảng thuỷ sản, tiết lộ nuôi con gì để thu tiền tỷ?

Hoàng Anh Gia Lai nhắm đến mảng thuỷ sản, sẽ phát triển mô hình nuôi cá

Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) và Kingfood Mart (chủ chuỗi siêu thi Kingfood Mart) đã ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm.

Theo thỏa thuận, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đưa các sản phẩm như chuối, lợn ăn chuối, sầu riêng, bưởi da xanh, gà... vào phân phối trong hệ thống 81 siêu thị của Kingfood Mart (chủ yếu nằm tại TP.HCM), chính thức tham gia thị trường nội địa sau nhiều năm xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sau chuối, Hoàng Anh Gia Lai đã chuyển sang trồng cây sầu riêng. Đến nay tập đoàn có 3 loại trái cây chủ lực là chuối, sầu riêng, bưởi và các sản phẩm thịt như heo ăn chuối, gà.

Ngoài ra, một chi tiết gây chú ý, bầu Đức cũng tiết lộ rằng Hoàng Anh Gia Lai đang phát triển mô hình nuôi cá, với hai loại chính là cá hồi và cá tầm. Đây là hướng đi mới, khi trước đó, công ty chủ yếu tập trung vào chuối, sầu riêng và nuôi lợn. Việc nuôi cá không nằm trong chiến lược đầu tư phát triển năm 2024, chưa thu hoạch tạo dòng tiền, dự báo có thể có kết quả vài tháng nữa.

Trong lĩnh vực thủy sản, được biết năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã thí điểm nuôi 25 tấn cá trê con. Đây là một trong những phương pháp để trang trại xử lý chất thải chăn nuôi, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, bởi tỷ lệ sống của lợn con mới sinh là 95%, và số lợn chết non được dùng làm thức ăn cho cá.

Bầu Đức tiết lộ, sản phẩm cá của Hoàng Anh Gia Lai sẽ là cá sạch. “Cá Hoàng Anh Gia Lai đang nuôi là cá tầm và cá hồi được nuôi ở gềnh thác nước nên rất sạch, được cho ăn sâu canxi nuôi từ các sản phẩm chuối thải loại. Do chưa thu hoạch, chưa có tiền nên Hoàng Anh Gia Lai chưa đưa cá vào trong báo cáo, nhưng vài tháng nữa sẽ sớm công bố” - bầu Đức chia sẻ.

Hiện nay, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có sản lượng cá tầm lớn nhất thế giới, với tổng sản lượng đạt 4.303 tấn vào năm 2023.

Ông Đoàn Nguyễn Đức. (Ảnh: HAGL).

Mục tiêu đưa tất cả sản phẩm của Hoàng Anh Gia Lai lên bàn ăn của người Việt...

Xét về hoạt động kinh doanh hiện nay, Hoàng Anh Gia Lai đã báo cáo có lãi 351 tỷ đồng trong quý III/2024, cao hơn cùng kỳ mặc dù doanh thu có sụt giảm. Nợ vay cũng có xu hướng giảm so với đầu năm.

Cụ thể, quý III/2024 doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai đạt 1.432 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ). Về cơ cấu, mảng trái cây mang về 880 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ); mảng chăn nuôi lợn là 234 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ); cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác đạt 288 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai lại tăng 8%, đạt 351 tỷ đồng. Lý do là biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng mạnh từ mức 27% lên 43%, nhờ đóng góp từ mảng lợn và trái cây.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay được cải thiện, giảm 55 tỷ đồng so với cùng kỳ, về còn 144 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, doanh nghiệp của bầu Đức mang về doanh thu 4.198 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, nhưng lãi ròng đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp của bầu Đức lãi hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục với 7.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỷ đồng. Như vậy, hiện tại công ty của bầu Đức đã hoàn thành lần lượt 54% và 64% kế hoạch đề ra.

Trong quý cuối năm, kết quả kinh doanh được thúc đẩy bởi việc bầu Đức sẽ tiến hành thu hoạch vụ đầu tiên của hơn 26.000 gốc sầu riêng tại Lào. Doanh thu ước tính đạt 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9, quy mô tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là 22.492 tỷ đồng, tăng 1.589 tỷ đồng so với ngày đầu năm, chủ yếu tăng vào khoản phải thu dài hạn tại hợp đồng hợp tác đầu tư trị giá 1.021 tỷ đồng (tăng 878 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu là 8.960 tỷ đồng, tăng 2.282 tỷ đồng so với ngày đầu năm nhờ việc huy động 1.300 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và kết quả kinh doanh cải thiện. Khoản lỗ lũy kế giảm từ 1.669 tỷ đồng về 626 tỷ đồng.

Nợ phải trả là 13.532 tỷ đồng, trong đó, nợ vay là 7.313 tỷ đồng, giảm 556 tỷ đồng sau 9 tháng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay chưa thanh toán tăng thêm 260 tỷ đồng, lên 3.882 tỷ đồng.

Với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong 9 tháng đầu năm nay và mô hình hoạt động trong thời gian tới, Hoàng Anh Gia Lai tin hoạt động kinh doanh sắp tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước giảm và xóa lỗ lũy kế, khắc phục được nguyên nhân dẫn tới tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai khẳng định doanh nghiệp đang tập trung vào nông nghiệp, với mũi nhọn là sản phẩm chuối, và đang nuôi thêm cá tầm, cá hồi. Ông ấp ủ kế hoạch đưa toàn bộ sản phẩm của công ty lên bàn ăn của người Việt.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu có lãi trở lại trong 3 năm gần đây: Năm 2021 lãi ròng 128 tỷ đồng, năm 2022 lãi ròng 1.125 tỷ đồng, và năm 2023 lãi ròng 1.782 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, như đã nêu trên Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.



Với tình hình kinh doanh khả quan, Hoàng Anh Gia Lai có nhiều khả năng sẽ đạt lợi nhuận nghìn tỷ trong năm nay, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp duy trì lợi nhuận trên nghìn tỷ và tiến gần hơn đến việc xóa lỗ lũy kế, tạo cơ hội cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, hướng đến lĩnh vực thuỷ sản cần đầu tư lớn.

Mới nhất, ông Đoàn Nguyên Đức đã chia sẻ, từ những bước đầu khó khăn, đến nay mảng chuối của tập đoàn đang dẫn đầu Đông Nam Á về diện tích, và chiếm thị phần ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sau chuối, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục mở rộng với sầu riêng. Hiện tại, ba sản phẩm trái cây chủ lực của tập đoàn gồm chuối, sầu riêng, và bưởi. Bên cạnh đó, tập đoàn còn nuôi lợn, gà, và bầu Đức kỳ vọng việc nuôi thử nghiệm cá tầm, cá hồi hiện nay cũng như trong tương lai sẽ có kết quả tốt, thu về hàng tỷ đồng trong tương lai.

Ông Đức nhấn mạnh, Hoàng Anh Gia Lai đã xuất khẩu sản phẩm sang những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và không có lý do gì để bỏ qua thị trường nội địa. Vì vậy, tập đoàn đang đẩy mạnh hướng đến người tiêu dùng trong nước, với mong muốn mang sản phẩm chất lượng cao đến tay người dân Việt Nam. "Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là đưa tất cả sản phẩm của mình lên bàn ăn của người Việt”, bầu Đức chia sẻ.