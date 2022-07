Bầu Đức sẽ đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng vào dự án nuôi heo, trồng cây ăn quả tại Gia Lai

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do Bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT vừa thông báo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Gia Lai đối với Dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, huyện Mang Yang; các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc, huyện Đăk Pơ; xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, dự án trồng các loại cây ăn trái với diện tích 1.549,75 ha và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 24.000 con heo giống và 560.000 con heo thịt với diện tích 108ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.851 tỷ đồng; trong đó vốn tự có từ tỉnh Gia Lai là 538,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ từ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thực hiện dự án chăn nuôi là hơn 1.300 tỷ đồng.

Bên trong trang trại nuôi heo của HAGL tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Châu

Về tiến độ, dự án đã hoàn thành khâu trồng cây ăn quả và đang thu hoạch. Quý 1, 2/2022, dự án đã thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, điều chỉnh bổ sung mục tiêu chăn nuôi heo.

Dự kiến sang quý 3, 4/2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, mới đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã phải bán 25,4 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) để trả nợ quá hạn vay ngân hàng.

Ngày 19/7, trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về việc lấy đâu ra vốn để thực hiện dự án nuôi heo hơn 1.851 tỷ đồng trong bối cảnh công ty vẫn đang phải vay nợ nhiều, ông Đức liền hỏi lại: "Thế nào là nợ nhiều? Nợ hiện nay của chúng tôi còn ít. Ví dụ vốn của công ty là 10.000 tỷ đồng, nhưng chúng tôi vay nợ 8.000 tỷ đồng thì vẫn là ít đó".

Ông Đức cũng cho biết, tại Gia Lai hiện nay, dự án nuôi heo kết hợp trồng cây ăn quả của HAGL có quy mô lớn nhất, chưa có dự án nào cạnh tranh. Nuôi heo và trồng cây ăn quả cũng là 2 mảng chủ lực đem lại lợi nhuận cho HAGL hiện nay.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng lãi khủng trong năm 2022 nhờ bán thịt heo, chuối. Chuối xuất khẩu được lựa chọn rất kỹ, trái đều, vỏ không trầy xước, độ tuổi chính xác. Những trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được chế biến làm thức ăn chăn nuôi heo. Ảnh: B.C

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, HAGL cho biết liên tục thu lãi cao tại mảng chăn nuôi heo. Tổng sản lượng heo xuất chuồng của Hoàng Anh Gia Lai đạt 82.529 con; doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng. Hiện giá heo hơi đang tăng cao, dao động từ 65.000-70.000 đồng/kg nên HAGL tự tin, doanh thu cũng như lợi nhuận từ nuôi heo sẽ tiếp tục tăng mạnh.



Bên cạnh đó, HAGL cũng tiêu thụ gần 110.000 tấn cây ăn trái, doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó chuối xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản đạt hơn 81.000 tấn. Lượng chuối thải loại còn lại được HAG chế biến làm thức ăn cho đàn heo.

Cũng nhờ tận dụng chuối loại thải (khoảng 200.000 tấn/năm), mà Bầu Đức có thêm nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng cho heo, giảm phụ thuộc thức ăn công nghiệp, quan trọng nhất là hạ giá thành chăn nuôi.

Trước đó, thương hiệu heo ăn chuối BAPI đã được HAGL công bố ra thị trường từ tháng 3/2022 và xuất hiện trên áo đấu của cầu thủ HAGL. Ngoài ra, HAGL cũng đang xúc tiến làm nhà máy chế biến xúc xích, chả giò từ thịt heo...

Sau 5 năm, từ 2016 đến hết 2021, HAG đã giảm tổng nợ từ 27.300 tỷ đồng xuống còn 8.286 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Số nợ giảm được tương đương gần 1 tỷ USD. Trong đó chiếm chủ yếu là giảm nợ vay dài hạn.

Trong các năm qua, HAG tìm tòi trồng các loại cây trồng như chanh leo, thanh long, chuối, nuôi bò, nuôi heo... để tạo dòng tiền trả nợ, duy trì hoạt động doanh nghiệp trong bối cảnh "không ai cho vay thêm".

Ông Đức cũng cho biết, năm nay HAG sẽ tiếp tục giảm nợ để đưa các chỉ số tài chính về mức bình thường, lành mạnh. Mục tiêu của công ty trong năm 2022 là đạt doanh thu 4.820 tỉ đồng, lợi nhuận 1.120 tỉ đồng. Nguồn thu dựa trên hai mảng chính là trồng chuối và nuôi heo.

Hiện tại, tổng diện tích trồng cây ăn trái của Hoàng Anh Gia Lai khoảng 10.000 ha. Trong đó, một nửa là diện tích trồng chuối (gồm 2.500 ha tại Việt Nam, 1.500 ha tại Lào và 1.000 ha tại Campuchia) và các loại trái cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài...

Quy trình sản xuất nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai theo mô hình tuần hoàn: Sau khi tuyển lựa trái chuối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, số chuối thải ra sẽ được chế biến làm thức ăn cho heo. Phân heo ủ hầm bioga sẽ bón cho cây chuối. Nhờ đó mà giá thành trồng chuối, chăn nuôi heo của Bầu Đức rất cạnh tranh...