Bay lòng vòng 13 tiếng, hành khách bất ngờ trở lại điểm xuất phát

Sân bay Auckland bị đóng cửa do lũ lụt (Ảnh: Getty)

Hôm 27/1, một máy bay của Emirates đã đi từ Dubai đến New Zealand, hành trình dự kiến kéo dài khoảng 14.500km.

Tuy nhiên, máy bay buộc phải quay trở lại Dubai giữa lộ trình khi sân bay Auckland đóng cửa do lũ lụt trên diện rộng. Tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước đều bị hủy do lo ngại về an toàn.

Khoảng 2.000 hành khách buộc phải qua đêm tại sân bay Auckland.



Tại một số nhà ga, nước ngập đến đầu gối và cảnh quay video cho thấy mọi người phải lội xung quanh.

Sau khi thành phố ban bố tình trạng khẩn cấp, ít nhất 5.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã được kiểm tra thiệt hại do lũ lụt và lở đất.

"Đó là một đêm rất dài và gian khổ", các nhà chức trách sân bay Auckland chia sẻ.

Kỷ lục về lượng mưa của thành phố đã bị phá vỡ, với lượng mưa tại sân bay là 240mm trong 24 giờ tính đến 9 giờ sáng 28/1, vượt qua mức cao nhất năm 1985 là 160mm.

Sân bay đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay nội địa vào trưa 28/1 và các chuyến bay quốc tế vào sáng 29/1.

Thị trưởng Auckland Wayne Brown cảnh báo rằng tại các khu vực lân cận, lượng mưa có thể lên đến 120mm trong những ngày tới.

Các trường học ở Auckland sẽ vẫn đóng cửa đến tuần sau.