Bé 12 tuổi nôn ra máu vì chứng bệnh thường gặp ở người lớn

Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhi 12 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng.

Bệnh nhi là bé N.M.N 12 tuổi ( trú tại Đông Triều – Quảng Ninh). Gia đình bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện trẻ có xuất hiện nôn máu tươi lẫn máu cục, đau bụng quanh rốn. Gia đình cho trẻ uống men tiêu hóa và thuốc Panadol nhưng không đỡ nên đã đưa trẻ đến bệnh viện.



Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, trẻ được chẩn đoán xuất huyết tiêu hoá gây mất máu cấp, nghĩ đến do viêm loét dạ dày – tá tràng. Các bác sĩ đã ngay lập tức liên hệ hội chẩn cùng các bác sĩ khoa Nội Tiêu hóa.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày cầm máu ổ xuất huyết, làm test sau nội soi cho kết quả HP dương tính. Hiện trẻ đang được điều trị nội khoa theo phác đồ viêm loét dạ dày do HP.

Theo bác sĩ Vương Thị Hào – Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí) cho biết, viêm loét dạ dày – tá tràng thường gặp ở người lớn và trẻ lớn tuổi. Nhưng thời gian gần đây có xu hướng trẻ hóa và cả trường hợp trẻ 3-10 tuổi cũng mắc bệnh.

Nguyên nhân tiên phát là do vi khuẩn HP gây ra, nguyên nhân thứ phát là do áp lực học tập, thói quen thức khuya, chế độ ăn uống không điều độ, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn cay nóng và do stress… có thể gây ra viêm loét dạ dày, biến chứng xuất huyết tiêu hóa gây mất máu cấp, có thể gây sốc.

Để kiểm tra mức độ viêm loét đường tiêu hóa (dạ dày, thực quản, tá tràng) chỉ có phương pháp duy nhất là nội soi thực quản. Từ đó các bác sĩ có thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương để có hướng điều trị nội khoa hoặc can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Hào cho biết, các dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm loét đường tiêu hóa ở trẻ: đau bụng vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nôn ra máu, phân đen hoặc có dây máu, trẻ ăn uống kém, nôn đi nôn lại nhiều lần, da xanh…

"Khi thấy trẻ có các dấu hiệu trên, gia đình cần cho trẻ đi khám ngay để được điều trị kịp thời, tránh các biến chứng. Cha mẹ cũng cần rèn luyện cho trẻ lối sống lành mạnh, ăn thức ăn hợp vệ sinh, tránh thức khuya và các áp lực khiến trẻ căng thẳng, mệt mỏi", bác sĩ Hào khuyến cáo.