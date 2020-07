Bé gái 12 tuổi ở Phú Quốc bị gã bán đồ chơi hiếp dâm

Sau gần 1 tuần bé gái 12 tuổi ở Phú Quốc bị gã đàn ông đến từ tỉnh An Giang hiếp dâm, cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chiều 10/7, đại tá Lê Văn Mót – Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đang chờ kết luận giám định để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Danh (56 tuổi; quê An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đối tượng Lê Văn Danh hiếp dâm bé gái 12 tuổi (Ảnh công an cung cấp) Như đã thông tin, khoảng 13h ngày 2/7, Danh dụ dỗ bé H.T.Q.N (12 tuổi, sống gần nhà Danh) đến nhà của Danh chơi và nói sẽ cho một số đồ chơi. Tin lời, bé N. đến nhà Danh thì bị gã đàn ông này dụ dỗ giao cấu. Khi đang thực hiện hành vi đồi bại với bé N. thì bị mẹ của bé phát hiện nên Danh bỏ chạy. Ngay lập tức, gia đình bé N. đã báo với công an. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Quốc phối hợp với Công an xã Dương Tơ đã bắt được Danh. Tại cơ quan công an, Danh thừa nhận hành vi đồi bại của mình, ngoài ra còn khai nhận thêm từ năm 2019 đến nay Danh đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé N. Danh từ An Giang ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề buôn bán đồ chơi trẻ em và đồ ăn vặt tại xã Dương Tơ. Anh Thy (NLĐ) Chia sẻ