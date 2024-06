Bé gái Do Thái 12 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể gây chấn động nước Pháp ngay trước thềm bầu cử

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen - đối thủ của ông trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng này - đã lên án vụ cưỡng hiếp tập thể một bé gái Do Thái 12 tuổi bên ngoài Paris khi cuộc tấn công mang màu sắc bài Do Thái đang gây ra làn sóng chấn động khắp nước Pháp. Ảnh Getty



Hàng trăm người hôm 20/6 đã xuống đường biểu tình chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và nạn "hiếp dâm” ở Paris sau vụ cưỡng hiếp tập thể một bé gái Do Thái 12 tuổi vào cuối tuần gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc. Nhiều nhóm chống phân biệt chủng tộc, nữ quyền đã kêu gọi biểu tình sau vụ cưỡng hiếp tập thể kinh hoàng này, Times of Israel đưa tin.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, nạn nhân khai với cảnh sát rằng, 3 thiếu niên từ 12 đến 13 tuổi đã tiếp cận cô bé khi em đang chơi với một người bạn tại công viên gần nhà ở Courbevoie, ngoại ô Paris vào thứ Bảy tuần trước.

Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ với AFP rằng, cô bé bị kéo vào một nhà kho, nơi các nghi phạm đánh đập và "ép" em quan hệ tình dục. Những kẻ tấn công cũng đe dọa giết chết nạn nhân nếu em báo cảnh sát và những tuyên bố bài Do Thái khác. Ba cậu bé đã bị giam giữ kể từ hôm thứ Hai, và văn phòng công tố địa phương Nanterre hôm thứ Ba thông báo rằng hai trong số 3 thiếu niên này đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sơ bộ, bao gồm cưỡng hiếp tập thể nghiêm trọng đối với trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi, bạo lực và xúc phạm công cộng vì tôn giáo, đe dọa giết người và ghi hình, phát tán hình ảnh khiêu dâm trái pháp luật.

Pháp có cộng đồng người Do Thái lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào ngoài Israel và Mỹ. Vụ cưỡng hiếp tập thể bé gái Do Thái 12 tuổi xảy ra ngay trước thềm bầu cử Quốc hội Pháp và đang gây phẫn nộ trên toàn quốc. Các chính trị gia Pháp đã nhanh chóng lên tiếng bình luận về vụ việc.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng hôm thứ Tư 19/6, Tổng thống Macron nói rằng các trường học ở Pháp đang bị đe dọa bởi vấn nạn "bài Do Thái". Ông Macron đã chỉ thị cho Bộ trưởng Giáo dục Pháp Nicole Belloubet bắt đầu các cuộc đối thoại trong trường học với chủ đề chống phân biệt chủng tộc và lên án lòng căm thù người Do Thái trong những ngày tới nhằm ngăn chặn nạn bài Do Thái gây hậu quả nghiêm trọng" xâm nhập vào các lớp học.

Trong khi đó, bà Marine Le Pen - đối thủ của ông Macron trong cuộc nhấn mạnh cử tri ở Pháp và các nơi khác phần lớn phản đối tình trạng di cư ồ ạt và các chính sách cánh tả khác khi lên án "sự kỳ thị đối với người Do Thái trong nhiều tháng của phe cực tả". Bà Le Pen, người từng ba lần tranh cử tổng thống Pháp cũng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư và xã hội của ông Macron.

"Vụ tấn công bài Do Thái và vụ cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi khiến chúng tôi nổi giận. Sự bùng nổ các hành vi bài Do Thái đã tăng 300% so với ba tháng đầu năm 2023. Phải cảnh báo toàn thể người Pháp rằng: Sự kỳ thị người Do Thái trong nhiều tháng của phe cực tả thông qua cuộc xung đột Israel-Palestine là một mối đe dọa thực sự đối với hòa bình dân sự", bà Le Pen viết trên X (Twitter).



Trong khi đó, ông Jordan Bardella, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà Le Pen tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ "chống lại chủ nghĩa bài Do Thái đang hoành hành ở Pháp kể từ ngày 7/10 năm ngoái".