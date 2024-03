Giải cứu 2 nữ sinh lớp 8 bị dụ dỗ "làm việc lương cao", bỏ nhà từ Nghệ An ra Bắc Ninh

Ngày 9/3, chị Vi Thị Th. (trú bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhờ những người bạn và phía xe khách Kha Sơn (chạy tuyến Nghệ An - Bắc Ninh), cháu ruột của chị và một học sinh cùng học lớp 8 đã được giải cứu về nhà an toàn - theo Tiền Phong.

Hai học sinh cùng học lớp 8 đã được giải cứu về nhà an toàn. Hình ảnh hai nữ sinh khi trên xe khách (cắt từ clip). Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ việc từ Dân Trí: Hai cháu được xác định là Vi Bảo Tr. và Vi Thị L. (học sinh lớp 8, Trường THCS Đồng Văn, huyện Quế Phong).

Theo lời kể của 2 nữ sinh, cả hai đã bị một người đàn ông lạ dụ dỗ ra Bắc Ninh làm tại quán ăn với mức lương cao. Chiều 8/3, Tr. và L. rủ nhau bỏ nhà đi. Theo hướng dẫn của người đàn ông, 2 nữ sinh đã bắt taxi từ nhà di chuyển ra điểm bắt xe khách tuyến Quế Phong - Bắc Ninh.

"Bé Tr. là cháu ruột của tôi. Chiều 8/3 tôi dự lễ quốc tế phụ nữ nên không biết cháu đi lúc nào. Chỉ đến khi có mấy cháu nhỏ trong xóm thông tin Tr. và L. nhắn trên Facebook chia tay với các bạn để đi làm xa. Nghi ngờ cháu bị dụ dỗ bỏ nhà đi, tôi đã điện thoại nhờ một số người bạn tìm kiếm", chị Th. cho biết.

Anh Nguyễn Hùng Cường (trú huyện Quế Phong) chia sẻ, sau khi nhận được điện thoại của chị Th. và tìm hiểu một số thông tin cần thiết, anh nghi ngờ 2 cháu bé lên xe khách nên đã điện thoại nhờ các nhà xe chạy tuyến Quế Phong - Hà Nội - Bắc Ninh, giúp đỡ tìm kiếm.

"Khi tôi điện thoại cho nhà xe Kha Sơn thì được nhà xe xác nhận có 2 cháu nhỏ trên xe không có người lớn đi cùng với nhiều nghi vấn. Tôi liền nhờ nhà xe quay và chụp lại hình ảnh 2 cháu nhỏ rồi gửi cho người nhà. Khi người nhà xác nhận đúng là 2 cháu bỏ nhà đi, tôi nhờ nhà xe tìm cách giữ lại để người thân ra đón. Đến hơn 3h ngày 9/3, nhà xe gọi điện cho tôi nói có người xưng là người nhà đến nhận 2 cháu nhỏ. Tôi gọi video xác nhận đúng là người nhà nên nhà xe đã cho đón 2 cháu về. Cũng may, 2 cháu nhỏ được giải cứu kịp thời nếu không chưa biết sẽ ra sao", anh Cường kể lại.

Liên quan đến vụ việc, đại diện nhà xe Kha Sơn cho biết, trước khi 2 cháu nhỏ lên xe khách, phía nhà xe có nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông lạ gọi điện đặt vé cho 2 khách.

Chị Th. đón hai cháu từ Bắc Ninh về Nghệ An. Nguồn: Dân Trí

"Lúc đầu chúng tôi tưởng là 2 phụ nữ nhưng khi đón khách thì mới biết đó là 2 cháu nhỏ, không có người lớn đi cùng. Tôi có hỏi 2 cháu, người đàn ông gọi điện đặt vé xe là ai, có quan hệ thế nào thì được trả lời là anh trai. Đi được một đoạn, nhân viên thu tiền vé xe thì 2 cháu nói không có tiền, tôi điện thoại cho người đàn ông kia trao đổi thì được người đàn ông này bảo khi xe ra đến Quế Võ - Bắc Ninh sẽ có người đến đón và trả tiền", đại diện nhà xe thông tin.

Khi xe di chuyển đến Thanh Hóa, nhà xe Kha Sơn nhận được cuộc gọi của anh Nguyễn Hùng Cường báo có 2 cháu nhỏ trên địa bàn huyện bỏ nhà đi, mong nhà xe giúp đỡ.

"Tôi nghi ngờ 2 vị khách nhỏ tuổi trên xe là 2 cháu bé gia đình đang tìm kiếm nên đã hỏi tên tuổi và quay video lại gửi cho người nhà xác nhận và chắc chắn đó chính là 2 cháu đã bỏ đi. Khi xe ra đến nơi, người đàn ông kia lại gọi điện nhưng tôi nói dối là xe chưa đến điểm để chờ người nhà ra đón. Những người khách trên xe đã xuống hết, tôi tìm cách giữ 2 cháu nhỏ ngồi yên trên xe. Người nhà sau đó đã đến đưa 2 cháu về nhà an toàn. Nhà xe cũng khuyên gia đình nên trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng", đại diện nhà xe nói thêm.

Theo chị Th., cháu của chị có hoàn cảnh bất hạnh khi mồ côi mẹ, 2 tuổi thì bố đi tù. Thương cảnh mồ côi, chị đón cháu Tr. về nuôi dưỡng đến bây giờ.

"Lợi dụng những cháu nhỏ bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ thiếu hiểu biết, người lạ đã tìm cách dụ dỗ. Rất may có sự giúp đỡ của anh Hùng và nhà xe Kha Sơn, cháu tôi và cháu L. đã được giải cứu an toàn", chị Th. chia sẻ.