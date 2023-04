Bệnh viện Tâm Anh điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chân cho bệnh nhân bằng phương pháp Laser nội mạch

Chị Nguyễn Thị Phương (54 tuổi) tới khám tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội và được điều trị bằng phương pháp Laser nội mạch cho bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới vốn đã gây phiền toái nhiều năm. Căn bệnh khiến chị Phương từng nghĩ phải chung sống suốt đời giờ đã được giải quyết triệt để. Sau 1 tháng, người bệnh không còn cảm giác tức chân, hết chuột rút, không còn các búi giãn tĩnh mạch dưới da, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

ThS.BSCKII Nguyễn Thu Trang, khoa Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội sử dụng ống thông có đầu phát tia laser đưa qua da vào lòng tĩnh mạch hiển lớn ở phía cẳng chân, luồn ống trong lòng tĩnh mạch tới quai tĩnh mạch ở phần trên đùi. Sau đó, bác sĩ gây tê và phát tia laser để sinh nhiệt gây xơ hoá thành mạch. Sau can thiệp kết hợp đi tất áp lực khoảng 1 tháng, tĩnh mạch đã được đóng kín hoàn toàn.

ThS.BSCKII Nguyễn Thu Trang đang can thiệp bằng laser cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch chân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Chị Phương làm việc trong một nhà máy sản xuất thực phẩm, đặc thù công việc phải đứng lâu một tư thế. Vài năm gần đây, chị xuất hiện tức nặng chân phải, đặc biệt về cuối ngày. Thậm chí có những ngày chân phù to, buổi sáng chị đi giày vừa, chiều về đã chật cứng. Buổi tối khi đi ngủ chị Phương hay bị chuột rút. Các triệu chứng dai dẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ và giảm chất lượng cuộc sống. Gần đây, chị lại xuất hiện thêm các búi ngoằn ngoèo dưới da, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và sự tự tin. Trước đó, dù đã đi khám ở một số bệnh viện và được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch chi dưới, chị uống thuốc kết hợp đi tất áp lực nhưng vẫn không đỡ.

Tại khoa Tim mạch, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, ThS.BSCKII Nguyễn Thu Trang khi tiếp nhận đã chỉ định cho bệnh nhân siêu âm Doppler mạch máu, loại trừ các nguyên nhân khác. Bác sĩ xác định chị Phương bị suy tĩnh mạch hiển lớn chân phải giai đoạn CEAP III và là nguyên nhân chính gây các triệu chứng khó chịu ở chân.

Vì đã điều trị nội khoa và đi tất áp lực theo đơn của một số bệnh viện trước đó nhưng không đỡ, chị được các bác sĩ BVĐK Tâm Anh tư vấn điều trị triệt để bằng phương pháp Laser nội mạch, một phương pháp điều trị hiệu quả bệnh suy tĩnh mạch chi dưới với chi phí phù hợp, thời gian điều trị ngắn, có thể ra viện trong ngày.

Sau khi điều trị thì người bệnh Laser cần đi tất theo hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi các triệu chứng mà bác sĩ lưu ý để khám lại khi có bất thường. Người bệnh cần tiếp tục duy trì và thực hiện chế độ sinh hoạt của bệnh nhân bệnh lý tĩnh mạch, tránh đứng lâu, ngồi lâu một tư thế, uống đủ nước, kiểm soát cân nặng…

Hình ảnh chân người bệnh trước và sau khi điều trị suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới hay còn gọi giãn tĩnh mạch chân là tình trạng máu ở hệ thống tĩnh mạch bị ứ lại ở chân, không đi lên tĩnh mạch chủ để trở về tim như bình thường. Tình trạng này làm tăng áp lực thủy tĩnh trong lòng tĩnh mạch khiến tĩnh mạch giãn ra.

Trên thế giới, bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới chiếm một tỉ lệ đáng kể trên số dân, trong đó 70% là nữ. Lý do nữ giới có tỷ lệ mắc cao hơn nam giới là do ảnh hưởng của nội tiết tố nữ, thai nghén lên thành tĩnh mạch, do phải đứng lâu trong một số ngành nghề đặc biệt (như bán hàng, thợ dệt, may, chế biến thủy, hải sản, giáo viên…) và khối lượng cơ thấp so với nam giới hoặc dùng giày không thích hợp. Nhiều dự đoán cho rằng bệnh sẽ gia tăng do sự phát triển của kinh tế và những thay đổi lối sống hiện tại.

Can thiệp điều trị bằng Laser, đốt sóng cao tần (RFA) hoặc keo sinh học được coi là điều trị triệt để vùng tĩnh mạch bị tổn thương. Tuy nhiên vẫn có tỷ lệ tái thông tùy thuộc vào kỹ thuật, sự tuân thủ của người bệnh sau điều trị hoặc bệnh nhân có thể bị ở nhánh khác hoặc chân còn lại.

Bác sĩ Thu Trang khuyến cáo việc duy trì một chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, vận động lành mạnh là cần thiết. Khi có triệu chứng bất thường như cảm giác nặng chân, nhức mỏi, phù chân, tê dị cảm, kiến bò, chuột rút về ban đêm… cần đi khám sớm để tầm soát ngay.

Nếu không được can thiệp điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh tiếp tục tiến triển sẽ làm dòng máu động mạch tới nuôi chân cũng bị giảm theo. Thậm chí, những trường hợp nặng hơn các rối loạn tưới máu nuôi dưỡng chân có thể dẫn đến các biến chứng như chàm da, loét chân không lành… khiến việc điều trị kéo dài và khó khăn hơn.