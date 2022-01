“Best The Fitness Body” Hoàng Việt An: Cạnh tranh khốc liệt giành chiến thắng tại Vietnam Fitness Model 2021

Hoàng Việt An (sinh năm 1999, Bắc Giang) là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Thủy Lợi (Hà Nội). Nam sinh viên sở hữu chiều cao 1,83m cùng số đo ba vòng lần lượt là 110-76-100cm. Cuối năm 2021, nam sinh viên ghi danh tại cuộc thi Vietnam Fitness Model.

Nam sinh viên trường Đại học Thủy Lợi ghi danh tại Vietnam Fitness Model 2021. (Ảnh: NVCC)

Trải qua nhiều phần thi, Hoàng Việt An được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng. Tháng 1/2022, tại vòng chung kết Vietnam Fitness Model 2021, Hoàng Việt An lọt top 10 thí sinh xuất sắc và được trao giải thưởng "Best The Fitness Body". Mới đây, Hoàng Việt An đã chia sẻ với Dân Việt về hành trình đến với Vietnam Fitness Model 2021.

Lý do gì khiến Việt An quyết định thử sức với Vietnam Fitness Model 2021?

- Tôi đam mê tập gym. Trước đó, tôi rất là gầy và tự ti về ngoại hình và khi đứng trước đám đông nên tôi quyết tâm tập gym với mong muốn rèn luyện sức khỏe và cải thiện ngoại hình. Khi biết thông tin về Vietnam Fitness Model 2021, tôi đã đăng ký tham dự.

Hoàng Việt An phải trải qua nhiều phần thi để giành được cơ hội lọt vào chung kết cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

Hành trình đến chung kết Vietnam Fitness Model 2021 của bạn như thế nào?

- Đến với Vietnam Fitness Model 2021, tôi đã trải qua rất nhiều phần thi: catwalk, trình diễn trang phục dạ hội, tiếng Anh, ứng xử… Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 căng thẳng nên quá trình tham gia cuộc thi của tôi gặp không ít khó khăn. Tôi phải cẩn thận tiêm vaccine, xét nghiệm, tập luyện thật tốt trước khi vào TP.HCM tham gia cuộc thi với các bạn.

Tôi vốn là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, thường xuyên ngồi trước màn hình máy tính. Chuyên ngành tôi học không liên quan đến catwalk.

Ngay khi tôi đến với cuộc thi, tôi bắt đầu tập luyện catwalk. Đây chính là trải nghiệm đầu tiên nên tôi chưa có kinh nghiệm. Tôi học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị. Trước mỗi buổi thi, tôi luyện tập catwalk và tạo dáng rất lâu.

Bạn sắp xếp công việc học như thế nào khi tham gia cuộc thi?

- Tôi đã cố gắng cân đối thời gian học và tham gia Vietnam Fitness Model 2021. Hiện tại, do tình hình dịch bệnh nên tôi học online. Các buổi thi thường vào những ngày nghỉ nên không ảnh hưởng tới việc học tập.

Hoàng Việt An từng rất tự ti về ngoại hình. (Ảnh: NVCC)

Việt An đánh giá những đối thủ trong cuộc thi năm nay thế nào?

- Các bạn tham gia cuộc thi năm nay có hình thể rất đẹp. So với những mùa thi trước, dàn thí sinh năm nay rất mạnh và đồng đều. Nhiều thí sinh là diễn viên, người mẫu nên đã có kinh nghiệm từ trước. Dàn thí sinh phải cạnh tranh rất nhiều.

Một mình vào TP.HCM và phải chuẩn bị nhiều cho Vietnam Fitness Model 2021, Việt An có "đau đầu" về kinh tế?

Tôi đi làm từ rất sớm. Những ngày không phải đi học, tôi làm PT tự do. Nhờ vậy, tôi có thể tiết kiệm được một khoản tiền để trang trải cuộc sống trong thời gian vào TP.HCM thi. Bố mẹ tôi cũng rất vui khi biết tôi có thể tự lập như vậy.

Hoàng Việt An có thêm nhiều kinh nghiệm sau hành trình tại Vietnam Fitness Model 2021. (Ảnh: NVCC)





Bạn đã nhận được những gì sau khi cuộc thi kết thúc?

- Như tôi đã chia sẻ, trước đây tôi rất tự ti về ngoại hình. Từ ngày tập gym và tham gia cuộc thi, tôi đã cố gắng tăng cân, tập gym để hoàn thiện ngoại hình.

Mặc dù không phải là Quán quân hay Á quân Vietnam Fitness Model 2021 nhưng tôi đã được trải nghiệm. Giải thưởng "Best The Fitness Body" đã chứng minh được sự cố gắng của tôi trong thời gian qua.

Tôi nhận thấy bản thân cần hoàn thiện kỹ năng tạo dáng trước ống kính và kỹ năng catwalk để chuẩn bị cho năm sau tham gia một chương trình lớn hơn. Khi đã chuẩn bị tốt, tôi sẽ tự tin hơn.

Gia đình có ủng hộ em tham gia cuộc thi và theo đuổi công việc người mẫu?

- Bố mẹ tôi đều là công nhân làm thuê, không khá giả. Ban đầu, bố mẹ cũng hơi ngần ngại vì dịch bệnh và gần tết rồi và tôi cũng chưa vào TP.HCM bao giờ. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ. Họ hiểu được quyết tâm của tôi và ủng hộ tôi theo đuổi đam mê, tự tin thể hiện hết mình.

Nam sinh viên Đại học Thủy Lợi nhận thấy cần hoàn thiện kỹ năng tạo dáng trước ống kính và kỹ năng catwalk. (Ảnh: NVCC)

Thời gian tới, Việt An có dự định chuyển hướng sang con đường nghệ thuật?

- Tôi cũng rất thích công việc người mẫu và mong muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Sau quá trình tham gia Vietnam Fitness Model 2021, tôi thấy mình cũng có khả năng theo đuổi công việc này. Nếu có cơ hội phát triển công việc, có thể tôi sẽ Nam tiến để theo đuổi đam mê của mình.