Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đối mặt khung hình phạt nào?

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đối mặt 12 năm tù

Thông tin mới nhất, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị cơ quan chức năng cáo buộc gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 11/11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án hình sự "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…", xảy ra tại TP HCM và Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.



Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị cáo buộc gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng. Ảnh: Hữu Khoa

Trong vụ án này, ông Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Là Cục trưởng Quản lý dược, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc, ông Cường bị xác định phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong thẩm định, xét duyệt 2 hồ sơ thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" mà ông Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị truy tố được quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Hòe cho biết, khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm: Làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Như vậy với số tiền gây thiệt hại là hơn 50 tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có thể sẽ bị xử lý khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt lên tới 12 năm tù giam. Và có thể sẽ phải chịu hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khắc phục hậu quả có được giảm nhẹ?

Theo vị luật sư, điểm b, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, việc các bị can, bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

"Bộ luật hình sự 2015 đã có hiệu lực từ 1/1/2018 quy định, những tình tiết nào có lợi cho bị cáo sẽ được áp dụng theo hướng có lợi. Việc nộp tiền khắc phục hậu quả là một tình tiết rất có lợi cho các bị cáo trong quá trình xét xử cũng như tác động đến HĐXX theo hướng giảm nhẹ khi quyết định hình phạt" – luật sư Hòe cho hay.

Như vậy, nếu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khắc phục một phần số tiền gây thiệt hại sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử. Nếu khắc phục hậu quả sau khi bản án đã tuyên sẽ được xem xét trong quá trình thi hành án.

"Trong vụ việc này nếu khắc phục hậu quả cộng với việc cơ quan chức năng xác định trong quá trình điều tra, ông Cường đươc ghi nhận có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm tại Cục. Ông Cường có nhiều thành tích trong công tác tại Bộ Y tế và được Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều huân huy chương, bằng khen nên có thể sẽ được giảm hình phạt" – vị luật sư nhấn mạnh.

Bình luận về tội danh, luật sư Hòe cho biết, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi thiếu trách nhiệm là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có Chức vụ, quyền hạn.

Không thực hiện nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ quyền hạn không làm những việc theo đúng quy định của pháp luật, của điều lệ công tác như: Nội quy, Quy chế, Quy trình… có tính chất bắt buộc phải thực hiện theo.

Người có chức vụ quyền hạn lại không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn của mình như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không kịp thời do đó không đáp ứng được yêu cầu của công việc đã đề ra.

Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại được xác định và có cơ sở xác định là nghiêm trọng về tài sản, về vật chất hay tinh thần, thiệt hại về uy tín, danh dự, tài sản của cơ quan Nhà nước, của tổ chức và cá nhân…