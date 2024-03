Bị CSGT thổi nồng độ cồn, nam thanh niên bỏ chạy, gọi điện thoại nhóm bạn nhậu yêu cầu... góp tiền phạt

Tối 9/3, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11, TP.HCM làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường.



Lúc 21h, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11 phát hiện nam thanh niên lái xe máy trong một con hẻm trên địa bàn phường 5, quận 11 có biểu hiện không tỉnh táo.

Thanh niên P.T.N. (SN 1989) có nồng độ cồn mức 0,564mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Ảnh: Chinh Hoàng

Người này có mùi bia nồng nặc. Một cán bộ đã lái xe chở nam thanh niên về trụ sở Công an phường 5 trên đường Ông Ích Khiêm kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, vừa đến cổng trụ sở công an, nam thanh niên nhảy xuống xe bỏ chạy. Các chiến sĩ công an liền lái xe chuyên dụng đuổi theo, đưa về lại trụ sở công an để kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên được xác định tên P.T.N. (SN 1989). N. có nồng độ cồn mức 0,564mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Thanh niên N. cho biết, vừa tổ chức sinh nhật tại một quán nhậu trong hẻm có khoảng 10 người bạn tham dự. Tan tiệc, một người bạn say xỉn đón taxi về khách sạn ngủ, nhờ ông lái xe máy về giúp. Khi ông lái xe máy đi trong hẻm thì bị CSGT kiểm tra.

Lí giải về việc bỏ chạy, N. cho hay: "Tôi bỏ chạy vì không muốn bị kiểm tra nồng độ cồn. Xe này là của bạn…", N. phân trần rồi cầm điện thoại gọi cho nhóm bạn yêu cầu chia tiền phạt 7 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, gần 22h, ông T.K.H. (SN 1976, ngụ quận 11) lái xe trên đường Tống Văn Trân bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn. Ông H. có nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở, bị lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng.



Ông T.K.H. (SN 1976, ngụ quận 11) lái xe trên đường Tống Văn Trân bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong đêm cuối tuần, nhiều người lái xe bị xử phạt nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông H. cho biết, ông làm nghề tài xế xe ôm công nghệ. Sau khi hoàn thành cuốc xe vào lúc 20h, ông được đồng nghiệp mời đi "giải khát". Ông H. uống đúng 1 lon bia, trên đường về nhà thì bị CSGT lập biên bản.

Cũng trong đêm 9/3, hai tài xế L.Q. (SN 1988) và Q.N.P. (SN 1964) có nồng độ cồn kịch khung, lần lượt 1,182mg/lít khí thở và 0,508mg/lít khí thở bị CSGT quận 11 lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.