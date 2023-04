Bi kịch của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú lĩnh án 14 năm tù

Ngày 21/4, Trần Vinh Luyện đã bị tuyên án 14 năm tù cho 83 tội danh gồm rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm và làm thất thoát 73 triệu USD tiền thuế. Nữ diễn viên An Dĩ Hiên tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa xét xử chồng.

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm vào đầu tháng 12/2022, tòa án yêu cầu Trần Vinh Luyện và 8 bị cáo khác bồi thường số tiền hơn 91 triệu USD. Đứng trước tòa, Trần Vinh Luyện nhiều lần kêu oan, xin được tuyên trắng án.

An Dĩ Hiên được cho là cắt đứt quan hệ với chồng và gia đình nhà chồng sau biến cố (Ảnh: Sina).

Trước khi vướng vòng lao lý, tỷ phú Trần Vinh Luyện sở hữu khối tài sản lên tới 1,45 tỷ USD (hơn 34 nghìn tỷ đồng). Doanh nhân họ Trần kinh doanh sòng bạc tại khu vực Macau và đại lục. Sau khi kết hôn với nữ diễn viên An Dĩ Hiên, sự nghiệp của anh càng phát triển mạnh mẽ.

Anh và An Dĩ Hiên kết hôn từ năm 2017 và đã có hai con chung, gồm một trai và một gái. Từ khi chồng bị tạm giam vào cuối năm 2021, An Dĩ Hiên biến mất trên mạng xã hội, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Cô cũng nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh liên quan tới chồng trên trang cá nhân và lui về "ở ẩn" hơn 2 năm qua.

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên suy sụp về tâm lý, sức khỏe giảm sút khi chồng vướng tù tội. Cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc hai con nhỏ và người cha chồng ngoài 90 tuổi. Bản thân An Dĩ Hiên cũng mắc bệnh tim và sức khỏe yếu hơn sau hai lần sinh nở khi cận kề 40 tuổi nên cú sốc tâm lý càng khiến cô mệt mỏi về thể xác, tinh thần.

Trong cả hai phiên xét xử của chồng, An Dĩ Hiên đều vắng mặt. Năm 2021, có thông tin cho rằng, An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú bí mật hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng nguồn tin này không được phía nữ diễn viên xác nhận.

An Dĩ Hiên từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tỷ phú Trần Vinh Luyện (Ảnh: Sohu).

An Dĩ Hiên từng hé lộ cuộc sống giàu sang bên chồng tỷ phú (Ảnh: Sina).

Ngày 24/4, tờ 163 tiết lộ, An Dĩ Hiên đã đưa 2 con về Đài Loan sống cùng cha mẹ cách đây khá lâu. Người đẹp Tân Tây du ký cũng cắt đứt liên hệ với chồng - tỷ phú Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Một số nguồn tin cho biết, An Dĩ Hiên đã tuyên bố không quan tâm hay có quan hệ với Trần Vinh Luyện. Nữ diễn viên muốn bắt đầu cuộc sống mới sau khoảng thời gian đau khổ vì biến cố của chồng.

Phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện cũng hé lộ nhiều góc khuất hôn nhân của nữ diễn viên nổi tiếng. Theo Sohu, khi kết hôn cùng Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên luôn khẳng định cô là người vợ đầu tiên. Song, thực tế Trần Vinh Luyện đã có hai con gái riêng. Anh từng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái và An Dĩ Hiên cũng góp mặt.

Theo thông tin tại tòa, trước khi bị bắt, Trần Vinh Luyện đã nhanh chóng chuyển 270 triệu USD tài sản sang cho con gái để đảm bảo con có cuộc sống tốt sau này. Lời nói dối bị vạch trần khiến An Dĩ Hiên nhận nhiều chê cười từ dư luận.

Theo một số nguồn tin, dù chồng vướng vòng lao lý nhưng An Dĩ Hiên vẫn sẽ có cuộc sống tài chính ổn định. Tờ Star đưa tin, nữ diễn viên sở hữu tài sản riêng 14,5 triệu USD, tích góp từ những năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Bản thân cô cũng xuất thân từ một gia đình giàu có tại Đài Loan. Ông nội nữ diễn viên là cán bộ cao cấp của chính phủ, bà nội là đại địa chủ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

An Dĩ Hiên đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống sau biến cố chồng dính án tù tội (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên sinh năm 1980 nổi tiếng với nhiều bộ phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ... An Dĩ Hiên từng đóng Bạch Cốt Tinh trong phim Tân Tây du ký của đạo diễn Trương Kỷ Trung và đây cũng là vai diễn "để đời" của cô. Khi còn hoạt động nghệ thuật, An Dĩ Hiên được săn đón, là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai.

Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên chủ động từ bỏ hoạt động trong làng giải trí và tập trung sinh nở, chăm sóc gia đình. Trước khi chồng bị bắt giam, An Dĩ Hiên thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc, giàu có của gia đình trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên từng được chồng thưởng "nóng" bằng biệt thự khi sinh nở, thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng, du lịch ở những địa điểm sang chảnh. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ.

Cú sốc chồng tỷ phú vướng tù tội là bi kịch lớn trong cuộc đời An Dĩ Hiên. Ngoài danh tiếng bị hủy hoại, tương lai của An Dĩ Hiên cũng khó đoán. Truyền thông xứ Đài nhận định, nữ diễn viên khó có cơ hội trở lại giới giải trí. Công chúng nghi ngờ An Dĩ Hiên có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng. Do vậy, việc nữ diễn viên quay lại làng giải trí không được nhiều người chào đón.