Bi Rain (tên thật là Jung Ji-hoon) đã mang đến một màn trình diễn đầy cuốn hút trong bộ phim "Red Swan" trên Disney+, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn đầy mạnh mẽ. Nam ca sĩ, diễn viên bày tỏ cả sự ngạc nhiên và biết ơn trước sức hút toàn cầu của bộ phim, mặc dù chứa đựng nhiều khuôn mẫu kiểu Hàn Quốc nhưng lại gây tiếng vang rộng rãi với khán giả quốc tế.



Bộ phim hành động lãng mạn "Red Swan" đã kết thúc hành trình 10 tập vào giữa tuần vừa qua, đứng đầu bảng xếp hạng trong danh mục chương trình truyền hình của nền tảng tại bốn quốc gia bao gồm: Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan, theo trang FlixPatrol - một trang web theo dõi xếp hạng lượt xem.

"Với nhiều khuôn mẫu kiểu Hàn Quốc, tôi không chắc liệu nó có thể liên quan đến khán giả quốc tế hay không. Đó là một sự pha trộn đậm đà của thể loại noir, melodrama và câu chuyện về chaebol, với nhiều pha hành động. Tôi đã sốc khi biết rằng người hâm mộ nước ngoài yêu thích nó. Nó đã vượt qua kỳ vọng của tôi", Bi Rain chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Times.

Bi Rain bất ngờ khi bộ phim tình cảm "rẻ tiền" của mình được yêu thích

Bi Rain bất ngờ khi bộ phim "Red Swan" được yêu thích. Ảnh: Korea Times.

Bộ phim kể về Oh Wan-soo (Kim Ha-neul), một tay golf đẳng cấp thế giới kết hôn với người thừa kế của tập đoàn chaebol Hwain Group của Hàn Quốc. Oh Wan-soo cũng là người điều hành quỹ từ thiện của tập đoàn, thoát chết trong gang tấc nhờ sự giúp đỡ của Seo Do-yoon (Bi Rain) trong sự kiện của quỹ tại Manila, Philippines. Hợp tác với Seo - người được thuê làm vệ sĩ của cô, Oh phát hiện ra những bí mật đen tối của gia đình chaebol và hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình đó.

Mặc dù thu hút sự chú ý của người xem nhưng bộ phim từ đầu đã bị cho là câu chuyện gây tai tiếng về gia đình chaebol. Cốt truyện này quá quen thuộc với người xem khi các âm mưu giết người, ngoại tình và tranh giành thừa kế, tất cả đều là những khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong nhiều bộ phim K-drama.

Gọi đây là "một bộ phim vui nhộn, giống như một bộ phim giải trí", Bi Rain thừa nhận rằng, bộ phim không nhằm mục đích gây ấn tượng về mặt nghệ thuật, thay vào đó là mang lại giải trí thuần túy.



"Tôi nghĩ rằng sẽ có những ý kiến trái chiều. Nhưng tôi nghĩ bộ phim này có nhiều hương vị khác nhau. Nó thú vị hơn nhiều so với tôi mong đợi. Tôi nghĩ rằng tôi đã hài lòng với nhân vật của mình khi nghiên cứu và suy nghĩ về nó. Có rất nhiều bộ phim quá mức như thế này ở các nước khác. Bộ phim này đầy những khuôn mẫu sáo rỗng, nhưng lại rất phổ biến. Thành thật mà nói, nó thiếu giá trị nghệ thuật ở một mức độ nào đó, nhưng tôi nghĩ nó được thiết kế để thu hút đại chúng", anh nói.

Khi chọn dự án, Bi Rain cho biết anh xem xét cả giá trị nghệ thuật và tiềm năng thu hút đại chúng.

"Cá nhân tôi nghĩ một tác phẩm nên có cả giá trị nghệ thuật và sự phổ biến. Khi tôi nghĩ có một nhân vật thú vị và một vai trò mà tôi có thể đảm nhận trong tình huống này thì tôi sẽ tiến hành dự án. Tôi tôn trọng tầm nhìn nghệ thuật của nhà biên kịch về sự phát triển cốt truyện, nhưng mục tiêu của tác phẩm này là công chúng và tôi hài lòng vì nó đã kết thúc với tất cả các bảng xếp hạng đều đứng đầu", anh chia sẻ.

Bi Rain và bạn diễn Kim Ha-neul trong phim "Red Swan". Ảnh: IG.

Anh đã đối mặt với những thử thách trong vai diễn vệ sĩ của mình với phim "Red Swan", như việc thể hiện một nhân vật với biểu cảm khuôn mặt hạn chế và đọc thoại theo phong cách kịch tính của K-drama.

"Tôi lo lắng rằng những biểu cảm cũ kỹ của nhân vật tôi đóng như kiểu vệ sĩ, có thể bị hiểu nhầm là diễn xuất kém. Những câu thoại quá mức như: "Em có muốn ngủ với tôi không?" hoặc "Em sẽ là người phụ nữ của tôi" cũng là một thách thức. Tôi tự hỏi làm thế nào những câu thoại như vậy có thể được sử dụng trong một bộ phim vào năm 2024. Tuy nhiên, tôn trọng tầm nhìn của nhà biên kịch, tôi đã đọc thoại một cách chính xác nhất có thể", anh nói.

Để bù đắp, Bi Rain chia sẻ anh đã luyện tập nhiều với bạn diễn Kim Ha-neul, liên tục kiểm tra xem các câu thoại của mình có phù hợp với ngữ cảnh hay không và liệu diễn xuất của anh có quá lố hay không.



Khởi nghiệp từ năm 1998, Bi Rain đã có nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc và điện ảnh Hàn Quốc. Anh ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc tài năng.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bi Rain đã trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á. Album "It's Raining" (2004) của anh bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới, đưa anh trở thành "ông hoàng K-Pop". Bi Rain cũng gặt hái thành công vang dội trên thị trường quốc tế với các tour diễn vòng quanh thế giới và các giải thưởng danh giá.

Bên cạnh âm nhạc, Bi Rain còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: "Full House" (2004), "Sang Doo, Let's Go to School" (2008) và "Ninja Assassin" (2009).

Năm 2017, Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee - "nữ thần nhan sắc" của Hàn Quốc. Cặp đôi có hai con gái và được xem là một trong những gia đình hạnh phúc nhất làng giải trí Hàn.