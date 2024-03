Trong một video được tải lên YouTube vào ngày 28/3, Bi Rain đã chia sẻ về suy nghĩ của mình về việc "nghỉ hưu". Anh thổ lộ: “Gần đây, tôi đã suy nghĩ về điều này. Tôi có còn đang tiến bộ không? Hay đã đến lúc tôi nên bắt đầu kết thúc mọi thứ? Mặc dù tôi biết ơn vì được hoạt động trong ngành giải trí, nhưng tôi tự hỏi liệu mình có đang làm tốt đúng với khả năng hay không".

Anh tiếp tục: “Đôi khi tôi nghĩ, có rất nhiều người khác đáng xem hơn, vậy thì tôi có thực sự cần tiếp tục làm việc nữa không?. Đó là một suy nghĩ thật vô nghĩa".

Khi đội ngũ sản xuất so sánh anh với cựu danh thủ Park Ji Sung: “Park Ji Sung hiện không thể chơi bóng được nữa. Người ta nói anh ấy đã bị tổn thương sụn đầu gối ở thời kỳ đỉnh cao”.

Bi Rain đã đồng cảm đáp lại: “Đúng vậy. Sụn đầu gối của anh ấy có vấn đề thật". Về đề xuất tiếp tục làm việc như ca sĩ kỳ cựu J. Y. Park, anh lắc đầu và nói: “Tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được để so sánh với niềm đam mê của anh ấy".

Trong một video được tải lên YouTube vào ngày 28/3, Bi Rain đã chia sẻ về những suy nghĩ của mình về việc "nghỉ hưu". Ảnh: Korea Times.

Bi Rain suy ngẫm về việc giải nghệ

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bi Rain luôn là trung tâm trong cảm xúc yêu - ghét kỳ lạ của dư luận. Điều này có thể so sánh với Yang Joon-il, ca sĩ nhạc pop người Mỹ gốc Hàn những năm 90, người đã có màn tái xuất ngoạn mục vào năm 2020, sau khi các video biểu diễn cũ từ những năm 90 của anh trên YouTube trở thành hiện tượng lan truyền.

Điểm giống nhau là sự nổi tiếng của hai ngôi sao không phải là sản phẩm của hoạt động PR. Cả hai đều rất tự nhiên, phần lớn được ảnh hưởng bởi các hoạt động trực tuyến từ những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, hoặc trong trường hợp của Bi Rain là chính những người không mấy ưa thích anh.

Yang Joon-il đã nghỉ hưu sớm và chuyển tới sống ở Mỹ, nhưng đã trở lại Hàn Quốc để tận dụng danh tiếng mới tìm được, tổ chức một buổi hòa nhạc và xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình.

"Chúng ta đang sống trong thời đại công chúng có thể tự sản xuất và quyết định nội dung. Công chúng hiện nay phần lớn quyết định việc tiêu thụ nội dung", nhà phê bình văn hóa Chung Deok-hyun nhận xét.

Ha Jae-keun, một nhà bình luận văn hóa khác đã nhấn mạnh sự ảnh hưởng ngày càng tăng của công chúng đối với việc thay đổi cục diện thị trường giải trí đại chúng. Ha nói: “Phần lớn người xem thường thụ động thưởng thức nội dung do các đài truyền hình cung cấp. Nhưng nhờ sự ra đời của internet, người tiêu dùng đang ngày càng thể hiện sức ảnh hưởng thông qua các tương tác hai chiều”.

Bi Rain ra mắt với album dài đầu tiên “N001” vào năm 2002. Từ ca khúc đầu tay “Bad Guy” đến các bản hit như: “Instead of Saying Goodbye”, “How to Run From the Sun”, “It”s Raining”, “I Do”,“Rainism”và “Love Song”, anh nhận được sự yêu mến của khán gải thế giới. Từ năm 2003, anh cũng hoạt động với tư cách diễn viên, xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như: “Sang Doo! Let’s Go to School ”và“ Full House ”.

Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên Kim Tae-hee vào năm 2017 và họ có chung hai cô con gái.