Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng: “Dứt khoát không để xảy ra khiếu kiện, phá hoại bầu cử”

Ngày 22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định cho biết, các khâu chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Bình Định cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử vào ngày mai.

Đặc biệt, hôm nay tại tỉnh Bình Định sẽ tổ chức bầu cử sớm tại một số địa phương, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử ngày 23/5, theo tinh thần khẩn trương, chu đáo. Bên cạnh đề cao việc tuyên truyền, công tác bầu cử sẽ được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về các đại biểu để có sự lựa chọn chính xác nhất.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng lên phương án rất gắt gao, đề cao việc phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử. Thực hiện đảm bảo đúng quy định, có nơi đo thân nhiệt, sát khuẩn, mang khẩu trang, khu cách ly tạm thời và giữ khoảng cách 2m đối với cử tri tham gia bầu cử", ông Khúc cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu, tất cả 1.236 địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Bình Định phải hoàn thành việc phun thuốc sát khuẩn, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và khu cách ly tạm thời.

Tại các điểm bầu cử, đặc biệt là khu vực bầu cử đông cử tri phải cho người hướng dẫn bỏ phiếu giãn cách. Bố trí các thôn, xóm, khu vực bỏ phiếu theo thời gian để tránh tập trung đông người.

Đặc biệt, tại khu vực bầu cử có cử tri đang cách ly tại nhà, cách ly tập trung, vào chiều 23/5, cán bộ bầu cử sẽ mang thùng phiếu phụ đến các điểm theo quy định để những cử tri này bỏ phiếu. Các cử tri sốt, ho, đi từ vùng dịch về… phải báo với tổ bầu cử để mang thùng phiếu phụ đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu, công an và các lực lượng có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử. Sáng 23/5, Công an tỉnh Bình Định tạm dừng công tác làm căn cước công dân để tập trung lực lượng bảo vệ bầu cử.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, không được chủ quan, lơ là trong công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.

"Chúng ta tổ chức bầu cử trong điều kiện "không bình thường" do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trong nước. Tất cả các cấp, ngành, Ủy ban bầu cử phải vào cuộc rà soát hết tất cả các khâu. Phải nắm danh sách những cử tri về Bình Định từ các tỉnh, vùng có dịch, phải quản lý chặt, cần thiết cho bầu cử riêng. Một số người đi qua các vùng dịch, thậm chí những người nghi ngờ, ho, sốt… cho bầu cử riêng, thực hiện nghiêm các quy định y tế", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ngày bầu cử tập trung rất đông người nên không được chủ quan lơ là, cần phải hết sức chú ý. Bởi, chỉ một bộ phận lơ là sẽ trả giá "rất đắt", nếu tỉnh Bình Định phát sinh dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu, các ngành địa phương, đặc biệt là tiểu ban an ninh trật tự rà soát, rà soát trong công tác chuẩn bị bầu cử, để có phương án xử lý.

Luôn ở trong tư thế chủ động, dứt khoát trong ngày bầu cử không để bất kỳ đối tượng nào khiếu kiện, có hành động phá hoại bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.

"Kiểm tra tất cả các phiếu bầu, quản lý phiếu bầu, công tác kiểm phiếu phải làm chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Nếu địa phương nào để xảy ra sai sót sẽ xử lý nghiêm, chứ không có chuyện kiểm điểm trách nhiệm là xong", ông Hồ Quốc Dũng khẳng định.