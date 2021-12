Bí thư Hà Nội: Không để ca mắc Covid-19 tăng cao, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022 TP.Hà Nội chiều 14/12, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2021, tình hình TP phức tạp chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Tuy khó khăn nhưng đến nay một số chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành, kết quả năm 2021 tăng trưởng GRDP đạt 2,92%. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, phải thực hiện 4 đợt giãn cách xã hội, song công tác an sinh xã hội của Thủ đô luôn được bảo đảm, toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách thực chất.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng.

Năng lực, trách nhiệm và tham mưu của một số đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn hạn chế

Ông Dũng cũng thẳn thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần giải quyết trong thời gian tới như: Năng lực, trách nhiệm và tham mưu của một số đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn hạn chế; sự phối hợp của các sở, ban, ngành cũng còn hạn chế, lúng túng, chưa hiệu quả; ý thức trách nhiệm một số bộ phận cán bộ trong giải quyết TTHC chưa có chuyển biến mạnh, chưa thực chất… dẫn đến triển khai công việc, chất lượng công việc còn hạn chế.

Nhấn mạnh đến năm 2022, ông Dũng cho rằng đây là năm có ý nghĩa rất lớn với TP.Hà Nội, năm bản lề của phát triển. Theo ông, thực chất TP chỉ có 3 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển của giai đoạn 2021-2025 nên nhiệm vụ còn rất nặng nề, khó khăn thách thức rất nhiều, điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đội ngũ lãnh đạo phải thực chất, quyết liệt hơn trong năm tới.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022. Ảnh: Phạm Hùng.

Triển khai kế hoạch năm 2022, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó vai trò người đứng đầu đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể là công bố cấp độ dịch tại địa phương, cách ly F1, điều trị F0 tại nhà…

"Người đứng đầu từng địa bàn phải chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19", ông Dũng yêu cầu.

Với từng lĩnh vực cụ thể, Bí thư Hà Nội phân tích rõ những điểm nghẽn hiện nay và gợi mở các biện pháp tháo gỡ cụ thể. Trong đó, nhắc đến một số bất cập trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, nhất là về các Trạm Y tế lưu động.

"Phát động hệ thống chính trị cơ sở, các đoàn thể tham gia giám sát việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà. căn cứ vào dân số và yêu cầu phòng chống dịch theo từng địa bàn để tăng cường thêm trạm y tế lưu động để giảm tải. Phải làm quyết liệt hơn nữa nếu không số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao", ông Dũng chỉ đạo.

Nhấn mạnh việc "phải đi đến cùng, làm bằng được, ra bằng được sản phẩm", người đầu Đảng bộ Hà Nội yêu cầu cần thống kê đánh giá đầy đủ thực trạng phát triển để từ đó phân cấp thực hiện đầy đủ và chuẩn bị kinh phí để thực hiện. "Lãnh đạo UBND TP phải phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc thường xuyên, có kế hoạch cụ thể", ông Dũng nêu rõ.



Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng.

Đảm bảo mọi người dân đều có Tết

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ, TP còn rất nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập của nhiều ngành, nhiều cấp đã được nhận diện trước đây, nhưng chưa được cải thiện nhiều, nay còn rõ nét hơn. Đây là khó khăn, thách thức mà trong nhận thức để chỉ đạo điều hành của UBND TP, là việc cần nhanh chóng tập trung giải pháp để khắc phục kịp thời và tạo chuyển biến thực sự, cần khắc phục kịp thời.

Ông Chu Ngọc Anh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, thực hiện với quyết tâm cao nhất các nội dung, phương châm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, tồn tại để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Lưu ý, chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm 2021, Chủ tịch Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, trọng tâm tập trung vào công tác thu ngân sách để đạt mức cao nhất và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Đồng thời, chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị… phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm "mọi người, mọi nhà đều có Tết".