Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội tiếp tục khắc phục tình trạng độc đoán, quan liêu

Ngày 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".



Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, kỷ luật, kỷ cương

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tiếp tục khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

"Thông qua triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05 và Kế hoạch số 18, TP hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết…", ông Dũng cho hay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Theo ông Dũng, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới, Đảng bộ Hà Nội xác định phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo động lực, sức mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng Thủ đô.

Trong đó, TP tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Quy định của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

Thực hiện "nói đi đôi với làm", thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Tiếp đó xây dựng Đảng bộ TP gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo... Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm.

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm chính, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" của cán bộ, đảng viên.



Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Nhận định tình hình tư tưởng và dự báo, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng.

Kiên trì giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, thực hiện tốt các giải pháp nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đồng thời, từng bước chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; song không được nóng vội, chủ quan; nới lỏng từng bước có lộ trình phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh... thực hiện quan điểm xuyên suốt là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân, cho Thủ đô Hà Nội bằng mọi biện pháp.