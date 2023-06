Ngày 7/6, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ. Tới dự có ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.



Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Đình Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Con Cuông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy có thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao quá trình công tác, nỗ lực cố gắng rèn luyện của đồng chí Nguyễn Đình Hùng. Nhất là trong thời gian giữ chức vụ Bí thư huyện Con Cuông, đã cùng tập thể Đảng bộ, nhân dân đạt được nhiều dấu ấn trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, được cán bộ và bà con nhân dân tin tưởng, yêu quý.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Đình Hùng sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm trong công tác, cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy kế thừa và phát huy truyền thống của cơ quan, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tin tưởng giao phó trọng trách mới; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông đã luôn chia sẻ, đồng hành trong quá trình công tác tại địa bà huyện nhà.

Tân Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.