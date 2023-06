Bán 2 trại gà chịu lỗ gần 100 triệu đồng



Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua khiến nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Nghệ An lâm vào cảnh lao đao. Họ phải tìm mọi cách để chống nóng cho đàn gà như lắp hệ thống phun sương, quạt điện, bổ sung vitamin vào nước uống hàng ngày… nên chi phí chăn nuôi tăng cao. Mặc dù đã làm đủ mọi cách nhưng hiện tượng gà chết vì nắng nóng vẫn diễn ra, đặc biệt tại những trang trại chăn nuôi với mật độ cao.

Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là địa phương có tổng đàn gà lớn nhất toàn tỉnh, năm nay giá gà thịt, giá trừng gà xuống thấp đang khiến nhiều chủ trang trại nuôi gà tại đây lao đao. Ảnh: Thắng Tình.

Trong khi chi phí bị "đội" lên thì giá gà thịt, giá trứng gà xuống rất thấp khiến nhiều chủ trang trại lao đao. Tại địa bàn xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, nơi được mệnh danh là thủ phủ nuôi gà của tỉnh Nghệ An, nhiều chủ trang trại đang cắn răng chịu lỗ để duy trì đàn gà.

Ông Lương Văn Tuyển – công chức phụ trách thú y và khuyến nông xã Diễn Trung cho biết, hiện trên địa bàn xã có 85 trang trại nuôi gà thịt và gà đẻ. Giá gà thịt đang giao động ở mức 42.000 – 45.000 đồng/kg, giá trứng gà cũng chỉ ở mức 1.800 – 2.200 đồng/quả. So với năm trước giá gà thịt và giá trứng gà đã xuống ở mức rất thấp. Trong khi đó, giá gà giống, thức ăn cho gà tăng cao nên nhiều trang trại chăn nuôi gà đang trong cảnh thua lỗ.

Hiện tại nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang chấp nhận lỗ để duy trì đàn gà. Ảnh: Thắng Tình

Một trang trại nuôi khoảng 5.000 con gà thịt trên địa bàn vừa mới xuất bán, theo tính toán sơ bộ của chủ trang trại thì lỗ khoảng 80 triệu đồng. "Hiện tại một số trang trại sau khi xuất bán cũng chưa tái đàn, họ đang chờ vào diễn biến của thời tiết cũng như giá gà thịt, giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường", ông Tuyển chia sẻ.

Sau khi xuất bán toàn bộ đàn gà thịt hơn 6.000 con và chấp nhận lỗ, bà Phạm Thị Hạnh chủ trang trại chăn nuôi gà ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang để trống chuồng để chờ "biến động" của thị trường. Ảnh: Thắng Tình

Gia đình bà Phạm Thị Hạnh (SN 1971, trú tại xã Diễn Trung) có 2 trang trại nuôi gà với tổng đàn 6.000 con. Bà Hạnh cũng vừa xuất bán toàn bộ số gà thịt trong chuồng và chấp nhận lỗ gần 100 triệu đồng cho lứa gà này, chưa tính tiền công chăm sóc hàng ngày.

Không chỉ giá gà giống, thức ăn chăn nuôi ở mức cao, việc duy trì đàn gà trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt rất tốn chi phí, nên nhiều chủ trang trại lỗ càng thêm lỗ. Ảnh: Thắng Tình

Bà Hạnh chia sẻ: "Làm nghề chăn nuôi có lúc được, lúc mất, nhưng chưa năm nào giá gà thịt lại xuống thấp đến như vậy. So với năm trước mỗi kg gà thịt giảm gần 20.000 đồng. Mới đầu gia đình tôi cũng gắng chờ để giá gà thịt lên thêm, nhưng càng chờ thì càng lỗ. Hiện tại, sau khi xuất chuồng toàn bộ đàn gà thịt hơn 6.000 con, bà Hạnh vẫn chưa tái đàn. Không chỉ riêng bà Hạnh mà nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà tại đây cũng đang để trống chuồng trại sau khi xuất bán toàn bộ đàn gà thịt. Họ cũng đang nín thở chờ "biến động" của thị trường".

Tìm mọi cách để "cắt lỗ"

Trong khi đó, những trang trại chăn nuôi gà đẻ để lấy trứng cũng đang "cắn răng" chịu lỗ để duy trì đàn gà, khi thời tiết nắng nóng sản lượng trứng giảm, giá trứng gà rất thấp. Trong khi năm trước giá trứng ở mức từ 2.600 – 2.800 đồng/quả thì năm nay giảm rất nhiều. Nhiều chủ trang trại nuôi gà đẻ đã thải bớt những con gà dù mới "chớm già" để giảm lượng thức ăn và tăng năng suất trứng, giảm chi phí chăn nuôi.

giá trứng gà cũng ở mức thấp chưa từng thấy, khiến nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ảnh: Thắng Tình

Bà Phạm Thị An (trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có tổng đàn gà đẻ khoảng 3.500 con, hiện tại bà An cũng đang thải bớt đàn gà để đảm bảo sản lượng trứng, giảm bớt chi phí duy trì đàn gà hàng ngày. Theo bà An, hiện tại số lượng đàn gà càng lớn thì lỗ càng nhiều vì chi phí thức ăn tăng cao, bên cạnh đó chi phí như tiền điện, công chăm sóc cũng nhiều hơn vì thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt cũng ảnh hưởng đến sản lượng trứng của đàn gà. Ảnh: Thắng Tình

Những phương pháp "cắt lỗ" cũng đang được nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ lấy trứng áp dụng. Họ cũng đang duy trì đàn gà ở mức giới hạn. Chờ giá trứng gà "nhích" lên.