Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Thông tin người dân lên mạng xã hội "cầu cứu" do mưa lũ là không chính xác

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong các ngày 8/9 và 9/9 đã có mưa to đến rất to. Theo đó, nước sông Cầu dâng nhanh gây ngập lụt nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cùng thời gian này, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết với nội dung người dân Thái Nguyên "cầu cứu, xin được hỗ trợ" do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những bài viết này nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ.

“Mọi người ơi cứu gia đình bạn giúp em với”, gần 23 giờ ngày 9/9, một đề nghị khẩn thiết được đăng tải lên nhóm OFFB, cho biết một gia đình có 4 trẻ em (trong đó 1 cháu mới sinh), một cụ già 96 tuổi và 3 người lớn đang mắc kẹt trong ngôi nhà đã ngập hết tầng 1 ở thành phố Thái Nguyên. Khu vực này nước sâu, chảy mạnh nên họ đã chờ rất lâu nhưng chưa gọi được cứu hộ.

“Nước sắp ngập lên tầng 2 rồi ạ”, tác giả bài đăng lo lắng viết. Đây chỉ là một trong rất nhiều lời cầu cứu được đăng tải trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản.

Đáp lại, nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm... đã đăng tải thông tin liên lạc, đề nghị người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến ứng cứu.

Trên mạng xã hội, nhiều hội, nhóm và các cá nhân đã đăng tải thông tin người dân Thái Nguyên cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết đây là những thông tin không chính xác. Nguồn: Mạng xã hội

Liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 10/9, trả lời Dân Việt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định những thông tin người dân tỉnh Thái Nguyên "cầu cứu" trên mạng xã hội là không chính xác.

"Những hội, nhóm, cá nhân đăng tin cầu cứu đều nằm ở các tỉnh khác chứ không có chuyện người dân Thái Nguyên lên mạng xã hội cầu cứu được hỗ trợ", ông Hùng tiếp tục khẳng định.

Sau khi lũ trên sông Cầu lên nhanh, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời sơ tán người dân và tài sản trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Các địa phương đã bố trí nhiều khu vực (nhà văn hóa, trường học, chùa...) bảo đảm các điều kiện để phục vụ việc di dời người dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các địa phương kịp thời đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng (thứ 2 từ trái sang) thị sát, kiểm tra tại đập Thác Huống, thành phố Thái Nguyên, ngày 9/9. Ảnh: Thainguyen.gov

Ông Hùng cho biết, Thái Nguyên đang làm rất tốt công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau bão số 3 cũng như mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra.

"Tại những nơi ngập sâu được chính quyền các cấp di dời, sơ tán người dân rất khẩn trương đến những nơi an toàn", ông Hùng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng cho hay, mặc dù đã được di dời đến nơi an toàn, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số hộ dân tự ý quay trở lại nhà khi đang bị ngập để di dời tài sản. Ông khuyến cáo người dân nên chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Ông Hùng thông tin thêm, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm xuống 40-50mm. Hiện nay nước sông Cầu cũng đang rút xuống gần 70cm trong ngày 10/9. Hiện nước sông Cầu đang ở mức 28,19m.

"Nếu như đêm nay trên tỉnh Bắc Kạn không mưa thì nước trên sông Cầu sẽ tiếp tục xuống dưới mức báo động 3", ông Hùng thông tin.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 10/9, toàn tỉnh có trên 5.000 hộ phải di dời đến nơi an toàn; trên 200 ngôi nhà bị tốc mái; 44 điểm trường bị ngập, tốc mái; trên 3.000ha lúa và hoa màu bị đổ, ngập; nhiều trang trại bị ngập, thiệt hại; 31 điểm bị sạt lở… Ước sơ bộ tổng giá trị tài sản thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, do tình hình thiên tai, ngập lụt còn diễn biến phức tạp nên các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.