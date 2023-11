Bị xúc phạm, nữ tiếp viên quán karaoke đâm chết đồng nghiệp

Trưa 1/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Chúc (29 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Thị Chúc (29 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) ra tòa về tội Giết người ở Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, bị cáo Nguyễn Thị Chúc và Nguyễn Thị Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng vào làm nhân viên quán karaoke An Khang, địa chỉ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An). Dù công việc phục vụ giống như nhau, nhưng cả hai thường xuyên bất đồng với nhiều lý do khác nhau.

Tâm đã nhiều lần có lời nói đe dọa, xúc phạm đối với Chúc. Phát hiện sự việc, những người ở đây can ngăn để không xảy ra những chuyện không hay.

Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 9/12/2022, Tâm lại kiếm chuyện gây sự với Chúc. Bực tức, Chúc nhắn tin hẹn gặp Tâm ở phòng nghỉ của nhân viên nói chuyện phải trái với nhau. Lúc này, Chúc chuẩn bị sẵn 2 con dao cất vào trong túi xách ở phòng nghỉ của nhân viên.

Tan ca, Tâm lên phòng nghỉ gặp Chúc chưa được bao lâu thì hai bên lao vào ấu đả. Nhóm nhân viên quản lý quán karaoke ngăn chặn, tách hai người ra đưa về phòng.

Vẫn còn ấm ức, Tâm tiếp tục chửi Chúc nhiều lần. Chúc liền lấy con dao đi qua phòng đâm Tâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Quá trình điều tra cho đến ngày ra tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, đồng thời cũng có phần lỗi của bị hại nên.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Chúc mức án 8 năm tù về tội Giết người, thấp hơn so với đề nghị của Viện KSND tỉnh.