Một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, Bộ Tài chính đã thành lập Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời công bố số tài khoản nhận tiền ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Theo đó, Bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà nước đã chấp thuận cho BIDV là ngân hàng tiếp nhận các nguồn tài trợ để gia tăng nguồn lực đối với Quỹ.

Toàn bộ số tiền hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Số tài khoản tiếp nhận nguồn ủng hộ như sau:

Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR)

Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019

Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR)

Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch.

Add: 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Swift Code: BIDVVNVX

BIDV được chấp thuận là ngân hàng tiếp nhận ủng hộ quỹ vắc - xin phòng Covid19

BIDV cam kết triển khai phục vụ hoạt động của Quỹ nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung cấp các dịch vụ phụ trợ chất lượng tốt nhất cho Quỹ. Đặc biệt, khách hàng BIDV được miễn phí chuyển tiền ủng hộ đến Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 trên tất cả các kênh tại BIDV: trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc trực tuyến ngay trên BIDV SmartBanking.

Là ngân hàng tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tháng 5/2021, BIDV đã trao tặng Bộ Y tế kinh phí mua vắc-xin trị giá 25 tỷ đồng và hỗ trợ khẩn cấp kinh phí phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền 5 tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Bệnh viện K.

Tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, các Chi nhánh BIDV tại địa bàn cũng đã nhanh chóng vận động cán bộ công nhân viên chung tay ủng hộ chia sẻ với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch.