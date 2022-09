Bình An: "Có những đoạn trong Gara hạnh phúc khiến tôi rất nhột"

Nhắc đến diễn viên Bình An, tuy không quá nổi bật nhưng là gương mặt quen thuộc của VTV. Những vai diễn của Bình An thường khá an toàn, bởi vậy nam diễn viên luôn muốn thay đổi để thử sức mình và để khán giả thấy anh thật sự nghiêm túc với nghề.

Bình An đảm nhận vai Quân trong phim Gara hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Gara hạnh phúc là bộ phim nối sóng Thương ngày nắng về - một tác phẩm truyền hình gây sốt thời gian vừa qua. Là một diễn viên góp mặt trong ê-kíp phim Gara hạnh phúc, Bình An có bị áp lực trước cái bóng lớn như Thương ngày nắng về không?



- Các cụ có câu "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Nói vui vậy thôi chứ đối với tôi, VFC như một gia đình vậy, một gia đình đã gắn bó với tôi suốt 8 năm qua. Việc nối sóng một bộ phim thành công càng là động lực cho tôi và cả ê-kíp nỗ lực nhiều hơn.

Tại sao Bình An nhận lời đảm nhận vai Quân trong phim Gara hạnh phúc? Liệu có phải do trước đó anh từng có vai diễn mang màu sắc tương tự ở Những cô gái trong thành phố?

- Tôi và đạo diễn Bùi Quốc Việt đã làm việc với nhau tới phim này là phim thứ 4. Cho nên, khi được anh ấy chọn tôi nhận lời luôn. Kịch bản ban đầu tôi nhận chỉ mới có hơn 10 tập nên cũng chưa biết nhân vật của mình sau này thế nào và đến giờ tôi đã hoàn thành 95% vai diễn của mình.

Vì cũng chưa có chỗ đứng ổn định trong nghề diễn nên tôi cũng chưa ở mức chọn vai như các ngôi sao mà cứ có lời mời là làm thôi. Thêm nữa khi các đạo diễn đã nhắm mình thì chắc chắn biết mình sẽ hợp vai. Dù hai vai diễn có thể giống nhau nhưng thời điểm khác nhau, một vai diễn từ năm 2017 và giờ là 2022, sau 5 năm cách diễn của tôi cũng khác.

Khác với Tùng một anh chàng ngô nghê, thiếu lập trường và luôn bị động trong phim Những cô gái trong thành phố thì Quân của Gara hạnh phúc là một anh chàng hoàn toàn khác. Ảnh: NVCC

Khác với Tùng một anh chàng ngô nghê, thiếu lập trường và luôn bị động trong phim Những cô gái trong thành phố thì Quân của Gara hạnh phúc là một anh chàng hoàn toàn khác, làm việc có mục đích của bản thân mình. Quân luôn ở ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu. Nếu xem phim thì khán giả sẽ thấy rõ nhất sự khác biệt giữa Quân và Tùng.

Khi diễn với Quỳnh Kool (vai Sơn Ca) tôi cũng đắn đo việc mình nên sử dụng cái xấu hay tốt. Sau đó, tôi quyết định diễn ra chất Quân khi ở cạnh Sơn Ca là một anh chàng hiền lành, đáng yêu và ân cần với người mình yêu. Những lời ngon ngọt Quân dành cho Sơn Ca đều xuất phát từ trái tim.

Nhưng khi ở bên Cẩm Khê (Diễm Hương), Quân đúng nghĩa là một thằng đểu, đó là lợi dụng mối quan hệ để kiếm tiền. Do vậy cách tôi diễn với Cẩm Khê toàn toàn khác với đại gia Xuân trong phim Những cô gái trong thành phố. Ở phim này nhân vật của tôi là một anh chàng nhu nhược với cả người mình yêu lẫn người mình lợi dụng vì tiền nhưng ở Gara hạnh phúc, từ ánh mắt đến cử chỉ của Quân đều là người chủ động. Rõ ràng Quân đến với Cẩm Khê là vì tiền.

Quân đúng nghĩa là một thằng đểu khi ở bên Cẩm Khê để lợi dụng mối quan hệ kiếm tiền. Ảnh: NVCC

Bình An đã chuẩn bị cho vai diễn này thế nào?

- Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc mình đã từng có 1 vai diễn cũng gần tương tự rồi. Tôi phải cân nhắc diễn xuất sao cho phù hợp với vai diễn này và khác với vai trước của mình.

Khi tôi đọc kịch bản và trong quá trình quay, có những phân đoạn khiến tôi rất nhột, mình tự hỏi rằng sao nhân vật Quân này lại thoại như thế. Cho nên, có một số phân đoạn tôi đã thay đổi câu thoại nhưng vẫn giữ được ý chính để Quân được thông minh hơn và ít bị nhận "gạch đá" hơn.

Đảm nhận vai diễn "Sở Khanh" đểu cáng, chắc chắn sẽ chịu nhiều "gạch đá" từ khán giả, đã là diễn viên chúng ta hiểu điều đó, thế nhưng trên trang mạng cá nhân của mình, anh than rằng bản thân đang bị stress và rất mệt mỏi?

- Khi nhận lời tham gia dự án này, tôi đã lường trước được điều mà bạn nói, thậm chí trả lời báo chí tôi còn nói vui "ai cũng sợ bị ghét thì lấy ai vào vai phản diện để có phim". Nói thế để thấy rằng, tôi rất bình thản trước những ý kiến "ném đá".

Chỉ cần tôi được cống hiến, được góp phần làm nên bộ phim thì dù ở vai diễn nào cũng đều là những trải nghiệm quý giá. Thế nhưng dù đã lường trước phản ứng, tôi vẫn bị tác động bởi dư luận trái chiều, buồn khi khán giả không phân biệt rõ ràng giữa vai diễn và đời thực.

Có một số phân đoạn Bình An đã thay đổi câu thoại nhưng vẫn giữ được ý chính để Quân được thông minh hơn và ít bị nhận "gạch đá" hơn. Ảnh: NVCC

Phim là phim và đời là đời, đừng vì một vai diễn mà phán xét cuộc đời của một con người như vậy. Điều đó thực sự rất tệ! Thực ra, phải tâm sự thật là nếu được lựa chọn tôi sẽ không đóng vai thế này nữa. Thêm một chi tiết là tôi chính là người chủ động xin cho nhân vật của mình hết vai sớm vì không muốn Quân phát triển theo hướng như trong kịch bản ban đầu.

Bình An chia sẻ về một số dự định trong thời gian sắp tới?

- Sắp tới, tôi vẫn sẽ tập trung vào diễn xuất để được trao cơ hội nhiều hơn vào những vai diễn mới.

Hy vọng sẽ được tin tưởng và giao cho những vai mới lạ để khám phá khả năng của bản thân.

Cảm ơn diễn viên Bình An đã chia sẻ!