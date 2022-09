Bình An tiết lộ chuyện đóng cảnh "nóng" với Diễm Hương và Quỳnh Kool

Bình An và Quỳnh Kool. Ảnh: VFC

Chia sẻ với Dân Việt , Bình Anh cho biết, trong phim Gara hạnh phúc, anh và Quỳnh Kool diễn cặp khá ăn ý. Đây là một vai diễn khá khó đối với Quỳnh vì là một vai diễn hoàn toàn khác với những hình ảnh tiểu thư sang chảnh trước đây của cô. Theo quan sát của mình, Bình An nhận thấy Quỳnh đã rất cố gắng qua từng phân đoạn. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho Quỳnh Kool chứng tỏ những cố gắng của nữ diễn viên đã được đền đáp xứng đáng.

Kỷ niệm Bình An nhớ nhất trong quá trình tham gia Gara hạnh phúc là phân cảnh anh bị Quỳnh Kool tát được quay ở công viên bờ sông của thành phố Hoà Bình. Cảnh quay này được thực hiện vào buổi chiều nên có rất nhiều người đi tập thể dục ở đó. Ban đầu do có đông khán giả nên thực sự khiến Bình An bị phân tâm nhưng sau đó anh đã tập trung hơn để đỡ bị ăn tát nhiều. Khi Quỳnh Kool vừa tát xong có những khán giả đứng ở ngoài hét toáng lên là "Ối giời ôi, tát thật à?". Những khán giả xung quanh còn tỏ ra ngỡ ngàng trước cảnh quay đó. Sau đó, đoàn phim đã phải tạm dừng 15 phút do Bình An bị tát quá đau khiến lời thoại "bay ra" khỏi đầu.

Từng thực hiện rất nhiều cảnh hôn trên màn ảnh, Bình An được bạn diễn hết lời khen ngợi về kinh nghiệm đóng cảnh hôn. Chính Bình An đã khiến diễn viên đàn chị Diễm Hương tự tin hơn khi từng né tránh các cảnh tình cảm sau thời gian dài lập gia đình.

Tâm sự với Dân Việt, Diễm Hương từng cho biết: "Tôi cũng rất ngại khi tham gia thực hiện những cảnh "nóng". Bởi vì tôi là người đã có gia đình nên trước đây tôi rất hạn chế những vai có cảnh hôn. Tuy nhiên, đây là một mẫu nhân vật mà tôi rất thích trong phim. Bởi đây là nhân vật có tiền, có quyền và được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng phải dành những lời cảm ơn tới đạo diễn của bộ phim khi cho phép diễn viên được diễn theo cảm xúc và tư duy của mình.

Vai diễn của Bình An có mối quan hệ phức tạp với hai nhân vật nữ. Ảnh: VFC

Khi đóng những cảnh hôn cùng Bình An, ban đầu tôi cũng rất ngại nhưng nam diễn viên trẻ đã động viên và tạo cho tôi cảm giác thoải mái. Bình Anh nói: "Chị cứ tự nhiên nhìn thẳng vào mắt em đi đừng ngại!". Vì là người đã có kinh nghiệm nên tôi đã vượt qua được dễ dàng. Tôi phải thấy biết ơn vì được làm việc với người có kinh nghiệm như Bình An. Chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý để có những cảnh quay chất lượng phục vụ khán giả".

Trước những cảnh tình cảm nồng nhiệt trong Gara hạnh phúc với hai bạn diễn nữ là Diễm Hương và Quỳnh Kool, Bình An cho biết, "nóc nhà" của anh là Á hậu Phương Nga có ghen. "Nếu mà nói không ghen thì không phải là yêu, tất nhiên là ghen có mức độ và tôi cũng phải tác động tâm lý trước. Tức là khi nhận một dự án mới, đọc kịch bản xong điều đầu tiên tôi làm là báo cáo với "nóc nhà" là phim có cảnh này, cảnh kia nên khi phim phát sóng thì bạn gái tôi cũng đã biết trước có những cảnh như vậy rồi.

Bình An và "nóc nhà" Á hậu Phương Nga. Ảnh: FBNV

Điều quan trọng là Nga hiểu công việc của tôi và tôi có lập trường riêng trong công việc. Tôi luôn tách biệt công việc và cuộc sống ra cũng như chưa từng có khái niệm yêu hay mập mờ với bạn diễn. Tôi coi đó là công việc và cũng nói với Nga như vậy. Tôi luôn cố gắng để có sản phẩm tốt nhất.

Nếu tôi từng thích một bạn diễn nào đó và hai người từng yêu nhau thì bạn ấy có quyền ghen vì đi theo đoàn dễ phát sinh tình cảm. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi chưa từng để xảy ra chuyện như vậy và khi nói rõ lập trường của mình thì Nga rất tin tưởng".

Bình An và Diễm Hương. Ảnh: VFC

Trong tập 13 phim Gara hạnh phúc, Sơn Ca (Quỳnh Kool) đã chia tay Quân (Bình An) sau khi phát hiện chuyện anh ta cặp kè với Cẩm Khê (Diễm Hương) để moi tiền. Quân vẫn còn yêu Sơn Ca, vì thế anh muốn níu kéo cô quay lại. Quân từng xin Sơn Ca tha thứ cho mình nhưng bất thành, bởi vậy anh đã đến nhà xin ông nội giúp đỡ. Quân giải thích rằng mình làm vậy vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng dĩ nhiên, ông nội Sơn Ca không chấp nhận cho cháu mình tiếp tục yêu một người như vậy. Khán giả hiện đang rất tò mò với diễn biến phim Gara hạnh phúc và mối quan hệ của 3 nhân vật này trong các tập tiếp theo.