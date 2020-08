Bình Định: Cán bộ mất chức, hầu tòa… vì “dính” tham nhũng

Ngày 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn (từ ngày 1/8/2019-31/7/2020).

Theo đó, trong kỳ cơ quan công an các cấp tỉnh này đã tiến hành khởi tố, điều tra 7 vụ, 15 bị can phạm các tội về tham nhũng và chức vụ, với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 5,2 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản.

7 vụ án do cơ quan công an thụ lý gồm: Hồ Minh Khiêm – nguyên Trường phòng Thanh tra thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định phạm tội nhận hối lộ 130.000.000 đồng (điều tra lại).

Lê Đức Hải - nguyên cán bộ kế toán UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh phạm tội tham ô tài sản số tiền 398.750.000 đồng và Đinh Kho – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã phạm tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (điều tra lại).

Bùi Đức Trọn và 3 bị can khác có liên quan phạm tội tham ô tài sản số tiền 421.112.077 đồng và thiếu tinh thần trách nhiệm tại UBND thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. Đinh Phương Nam – nguyên cán bộ Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn cùng 3 bị can khác, phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1.100.000.000 đồng. Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản số tiền 472.000.000 đồng.

Phạm Võ Quang Vinh – nguyên cán bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Định phạm tội tham ô số tiền khoảng 940.000.000 đồng và Nguyễn Thanh Kỳ - nguyên Giám đốc Trung tâm phạm tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Thanh Long – nguyên thủ kho Công ty CP vật tư nông nghiệp Bình Định phạm tội tham ô tài sản số tiền 1.800.000.000 đồng.

Đến nay, tất cả vụ án tham nhũng nêu trên đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị truy tố. Viện này đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 1 vụ, 2 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh và huyện đã đưa ra xét xử 2 vụ, 3 bị cáo phạm tội tham nhũng.

Đường bê tông nông thôn ở xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ).

Ngoài ra, tại huyện Phù Mỹ qua giải quyết tố cáo của công dân phát hiện ông Lê Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Trương Quang Hùng – Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa (nhiệm kỳ 2016-2020) và ông Đỗ Danh – cán bộ địa chính xây dựng, không thực hiện đúng quy định trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng xi măng do UBND tỉnh hỗ trợ để đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù gây thất thoát tài sản nhà nước.

Vụ việc này đã được chuyển sang Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.