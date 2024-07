Bình Định chọn vấn đề bức xúc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để giám sát

Cử tri đề nghị giám sát chuyên đề về phòng chống tham nhũng

Ngày 10/7, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), kỳ họp kéo dài 3 ngày.

Ông Đoàn Văn Phi – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định cho biết, trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, đã có 230 kiến nghị, gửi đến Thường trực HĐND.

Trong đó, có 8 kiến nghị có cùng nội dung, 36 kiến nghị cử tri tiếp tục kiến nghị lần 2 và 194 kiến nghị mới.

Đến nay, đã có 175/184 kiến nghị (đạt tỉ lệ 95%) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và Bộ, ngành Trung ương đã được trả lời, giải quyết bằng văn bản.

Còn 9 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương chưa trả lời, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chuyển kiến nghị đến Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Đoàn Văn Phi – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Theo ông Đoàn Văn Phi, có 2 kiến nghị cử tri đề nghị HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh lựa chọn nhóm vấn đề trọng tâm, vấn đề bức xúc nổi lên trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực để giám sát.

Cạnh việc thẩm tra các Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp chất vấn, giải trình, buổi làm việc với UBND tỉnh để nghe lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các Sở có liên quan báo cáo giải trình công tác triển khai thực hiện 10 Nghị quyết HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên lĩnh vực trồng trọt từ năm 2021 -2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

"Qua đó đã kịp thời yêu cầu các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đề ra các giải pháp hiệu quả trong sử dụng nguồn lực xã hội và ngân sách nhà nước", ông Đoàn Văn Phi nói.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định cho hay, UBND tỉnh Bình Định đã trả lời bằng văn bản 172/172 kiến nghị (đạt tỉ lệ 100%).

Trên cơ sở trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Tổ đại biểu trả lời cho cử tri và thực hiện giám sát, nhất là giám sát 44 kiến nghị được UBND tỉnh giao UBND cấp huyện giải quyết.

Qua giám sát, đến nay có 150/172 kiến nghị (đạt tỉ lệ 87,2%) được UBND tỉnh trả lời, giải quyết cơ bản đáp ứng nguyện vọng cử tri.

Trong đó, có 45 kiến nghị đã được giải quyết đúng trọng tâm, đúng thời hạn; 42 kiến nghị đang được giải quyết trong thời hạn; 37 kiến nghị đang giải quyết cần có thời gian vì liên quan đến nguồn lực kinh phí lớn; 26 kiến nghị trả lời theo hướng giải trình theo quy định của pháp luật với đầy đủ thông tin cụ thể.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Còn 22/172 kiến nghị (tỉ lệ 12,8%) việc giải quyết kéo dài chưa dứt điểm hoặc chưa được giải quyết hoặc có nội dung trả lời còn chung chung, chưa xác định thời gian thực hiện hoặc chưa đúng trọng tâm vấn đề của cử tri kiến nghị.

"Trong đó, có 7 kiến nghị đang giải quyết nhưng tiến độ chậm, kéo dài và đến nay chưa được hoàn thành, có 10 kiến nghị chưa được giải quyết. 4 kiến nghị trả lời chung chung và 1 kiến nghị nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm kiến nghị cử tri nêu", ông Đoàn Văn Phi nói.

Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, không hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định cho hay, để chủ động trong phòng, tránh thiên tai những tháng cuối năm, cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các tuyến đường, kênh mương, đê, kè ở một số địa phương đang xuống cấp hư hỏng và có kế hoạch đầu tư mở rộng, xây dựng mới một số công trình giao thông, thủy lợi đảm bảo cho đời sống, sản xuất của người dân.

Ngoài ra, kiểm tra, rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh nhưng chậm triển khai, kéo dài quá lâu, không khả thi hoặc không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả.

Có biện pháp, giải pháp xử lý, khắc phục, tránh tình trạng chiếm dụng tài nguyên, gây thất thoát, lãng phí, nhất là làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng quy hoạch.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng, nhất là các bãi đậu, đỗ xe; xây dựng, bảo vệ, giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng chó thả rông không đúng quy định, việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường mua bán, kinh doanh…Để đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh và mỹ quan đô thị, tạo ấn tượng đẹp cho du khách, an toàn cho nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Phong Vũ, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ sinh kế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân.

Nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn cao so với mặt bằng chung của cả nước. Cử tri mong muốn HĐND, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trong đó quan tâm, khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn cần dành quỹ đất thích hợp để xem xét giải quyết đất ở cho người dân theo quy định của Luật đất đai.

Có kế hoạch, giải pháp giải quyết hiệu quả việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai và công tác giảm nghèo, sớm đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đặc biệt, cử tri đề nghị HĐND tỉnh rà soát, đánh giá hiệu quả của từng Nghị quyết đã được ban hành. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh đáp ứng thực tiễn, để đảm bảo Nghị quyết ban hành khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bí thư kêu gọi hiến kế để đưa Bình Định phát triển Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị, đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tập trung thảo luận, hiến kế đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Thực hiện tốt quyền chất vấn, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tính thời sự được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Với tinh thần "Vì sự phát triển của tỉnh nhà. Vì niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh", Thường trực HĐND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND tỉnh giải trình làm rõ các ý kiến qua thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.