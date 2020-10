Bình Định: Huy động ca nô tích cực tìm kiếm thanh niên mất tích

Chiều qua (7/10), thấy nước lũ về, anh Tùng đi bắt cá ở hạ lưu sông Lại Giang thì bị sụp vào một hố sâu, sau đó bị nước cuốn trôi, mất tích.

Người dân tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công, ngay khi nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng người thân, gia đình nạn nhân, người dân tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân do trời mưa to, tầm nhìn hạn chế.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có mưa to đến rất to, nước trên sông Lại Giang lên nhanh.

Nước tràn qua đường giao thông ở thị xã Hoài Nhơn.

"Nước thì chưa chia cắt đường nhưng một số đoạn sông, suối bị xói lở. Chúng tôi đã huy động ca nô của Thị đội và công an thị xã sáng nay tập trung tìm trên hạ lưu sông Lại Giang. 2 ca nô với trên 10 người đã tham gia tìm kiếm", ông Công cho hay.