Bình Định: Ngang nhiên "tuồn" cát bùn từ dự án nạo vét đến điểm đổ trái phép, vì đã "xin phép miệng"?

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, chỉ riêng trong ngày 8/6, nhiều phương tiện vận chuyển cát bùn từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh, không chở về điểm đổ thải UBND TP.Quy Nhơn quy hoạch tại khu đất A4 (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), mà đi đến 3 địa điểm khác nhau và không hề bị "cấm cản".

Chỉ riêng trong ngày 8/6, qua ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều xe tải đã đến dự án Nạo vét sông Hà Thanh, vận chuyển cát bùn nhưng không đến đổ tại khu đất A4, mà vận chuyển về 3 điểm đổ khác nhau trên địa bàn huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát và TP.Quy Nhơn. Video: Dũ Tuấn.

Bị lập biên bản, vẫn vô tư "tuồn" cát bùn từ dự án nạo vét đến điểm đổ không đúng quy định

Gói thầu Nạo vét sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến cầu Hoa Lư, thuộc phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định), trong danh mục Quản lý vận hành nạo vét, cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước và thu gom nước thải sinh hoạt thuộc dịch vụ: Thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung năm 2024, do Ban Quản lý dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn (UBND TP.Quy Nhơn) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tân Lập trúng thầu thi công.

Theo hồ sơ thiết kế dự toán đã được phê duyệt và hợp đồng ký kết giữa Ban Quản lý dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn và Công ty TNHH Tân Lập, thì khối lượng cát bùn sau khi nạo vét sông Hà Thanh, bắt buộc vận chuyển đến đổ tại khu đất A4 thuộc quy hoạch dọc 2 bên đường Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình), phía sau kho của Công ty CP CVCX&CS đô thị Quy Nhơn.

Xe tải mang biển kiểm soát 77H 032.00 vận chuyển cát từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh, ảnh chụp ngày 8/6. Ảnh: Dũ Tuấn.

Thế nhưng, ông Nguyễn Công Khanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Huy Hoàng (đơn vị tư vấn giám sát thi công dự án Nạo vét sông Hà Thanh) cho biết, tư vấn giám sát đã phát hiện, trong vòng 3 ngày từ ngày 5 - 7/6, xe vận chuyển cát bùn từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh, không chở đến điểm đổ thải khu đất A4, mà đi về 2 hướng khác nhau. Trong đó, hướng về đường Hùng Vương và hướng thẳng về Quốc lộ 19 mới.

"Ngày 6/6, đơn vị tư vấn giám sát đã lập biên bản tại hiện trường, đề nghị Công ty TNHH Tân Lập nghiêm túc chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng trên. Phải đổ thải đúng nơi quy định, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện", ông Khanh báo cáo với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi bị đơn vị tư vấn giám sát "tuýt còi", tình trạng vận chuyển cát bùn từ dự án Nạo vét sông Hà Thành đến điểm đổ thải không đúng quy định, vẫn diễn ra ngang nhiên.

Chỉ riêng trong ngày 8/6, qua ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều xe tải đã đến dự án Nạo vét sông Hà Thanh, vận chuyển cát bùn nhưng không đến đổ tại khu đất A4, mà vận chuyển về 3 điểm đổ khác nhau trên địa bàn huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát và TP.Quy Nhơn.

Thậm chí, xe tải chở cát bùn từ lòng sông Hà Thanh, chưa kịp ráo nước đã vận chuyển ra ngoài, khiến nước rơi tung toé, gây bất an cho người đi đường.

Điểm đổ tập kết tại khu vực gần chân cầu Phước Thắng 1, dự án này do Công ty TNHH Tân Lập đang thi công, thuộc dự án đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cụ thể, điểm đổ nằm bên trong trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập tại xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát), điểm đổ khu vực gần chân cầu Phước Thắng 1, dự án này do Công ty TNHH Tân Lập đang thi công, thuộc dự án đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân, do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư (tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) và một điểm tại bãi tập kết khoáng sản được rào kín tôn, tại đường Hồ Văn Huê (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn).

Lãnh đạo Công ty TNHH Tân Lập thừa nhận, vận chuyển cát bùn từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh về đổ tại khu vực gần chân cầu Phước Thắng 1 (xã Phước Thắng) với mục đích dùng để lấp móng cầu, đổ bên trong trạm trộn bê tông (xã Cát Nhơn) là để trồng cây. Còn điểm đổ bãi tập kết khoáng sản tại đường Hồ Văn Huê (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), thì không biết?

Phương tiện vận chuyển cát bùn từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh ra bên ngoài. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định khẳng định, đến nay Công ty TNHH Tân Lập chỉ mới đổ cát (màu đen) tập kết trong phạm vi thi công hạng mục cầu Phước Thắng 1 thuộc gọi thầu số 1, dự án đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân. Nhưng việc này, bị nghiêm cấm.

"Khi tư vấn giám sát phát hiện, Ban đã yêu cầu Công ty TNHH Tân Lập dừng ngay việc tập kết và khẩn trương di dời khối lượng cát không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang tập kết trong phạm vi thi công hạng mục cầu Phước Thắng 1 đi nơi khác, thực hiện trước ngày 15/6", vị này cho hay.

"Không thể lấy cớ báo cáo miệng, rồi muốn vận chuyển đi đâu cũng được"

Ngày 12/6, tại trụ sở UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định), Ban quản lý Dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn đã tổ chức buổi làm việc với phóng viên, có mặt đơn vị thi công, tư vấn giám sát gói thầu Nạo vét sông Hà Thanh, để làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh.

Ông Nguyễn Công Khanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Huy Hoàng cho biết, Công ty TNHH Tân Lập lấy lý do, khu đất A4 có nhiều nơi về đổ thải, không có đường cho xe vào. Vậy nên, nhà thầu đã tự tìm điểm để đổ thải.

"Nhưng đây chỉ là lý do của nhà thầu. Ở góc độ giám sát, phát hiện sự việc đổ thải không đúng vị trí, chúng tôi đã lập biên bản vào ngày 6/6 và yêu cầu nhà thầu chấm dứt ngay việc này", ông Khanh nói.

Xe tải vô tư tưới nước trên đường tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Khanh, đơn vị tư vấn giám sát chỉ kiểm tra hiện trường từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh đến điểm đổ thải quy định tại khu đất A4 nên việc Công ty TNHH Tân Lập vận chuyển đi đổ ở đâu, thì tư vấn giám sát không nắm được.

Ông Nguyễn Văn Công - đại diện đơn vị thi công dự án Nạo vét sông Hà Thanh (thuộc Công ty TNHH Tân Lập) nói lý do, bãi thải tại khu đất A4 đã đầy, do nhiều xe đến đổ thải. Trong khi chờ xe ủi đến san gạt, do áp lực tiến độ dự án nên nhà thầu tự tìm điểm vận chuyển đến đổ thải.

"Việc vận chuyển này nhà thầu đã báo cáo bằng miệng", ông Công nói.

Trước lý do ông Công đưa ra, ông Nguyễn Công Khanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Huy Hoàng phản hồi, rằng: "Nhà thầu tự động chở đi đổ thải, chứ không báo cáo ai cả. Nếu nhà thầu tiếp tục có động thái đổ thải không đúng quy định, chúng tôi cương quyết báo cáo chủ đầu tư đình chỉ thi công, vì đổ thải không đúng quy định".

Sau khi vận chuyển từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh, xe tải chở về điểm đổ nằm bên trong trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập tại xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát). Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Nguyễn Thành Tường - Giám đốc Ban quản lý Dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn khẳng định, nhà thầu thi công không thể lấy cớ báo cáo miệng, rồi muốn vận chuyển đi đâu cũng được. "Ban rất nghiêm túc, đã chỉ đạo tư vấn giám sát phải sát sao, không để vận chuyển đổ thải trái quy định", ông Tường nói.

Theo ông Tường, bãi thải được UBND TP.Quy Nhơn quy hoạch để đổ thải tại khu đất A4. Quá trình thi công dự án nạo vét sông Hà Thanh, nếu có vấn đề thì Công ty TNHH Tân Lập, cần kịp thời báo cáo bằng văn bản, với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Tường - Giám đốc Ban quản lý Dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn: "Nhà thầu thi công không thể lấy cớ báo cáo miệng, rồi muốn vận chuyển đi đâu cũng được". Ảnh: Dũ Tuấn.

Trường hợp bãi đổ thải đầy, phải có văn bản đề nghị chủ đầu tư để báo cáo UBND TP.Quy Nhơn xin chủ trưởng bố trí bãi đổ thải phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

Theo ghi nhận tại hiện trường điểm đổ thải khu đất A4 thuộc quy hoạch dọc 2 bên đường Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình), mặc dù dự án Nạo vét sông Hà Thanh bắt đầu thi công từ ngày 25/4, việc nạo vét diễn ra gần 2 tháng nhưng tại điểm đổ thải này, vẫn còn nhiều khoảng trống và nhìn từ trên cao, đa phần chất thải là xà bần, được chở từ nơi khác về.

Khối lượng lớn cát (màu đen) vận chuyển từ dự án Nạo vét sông Hà Thanh đổ về bãi tập kết khoáng sản được rào kín tôn, nằm trên tuyến đường Hồ Văn Huê (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn). Ảnh: Dũ Tuấn.

Trong khi đó, đơn vị tư vấn giám sát dự án cho rằng, theo hợp đồng thi công xây dựng thì Công ty TNHH Tân Lập, phải bố trí máy ủi tại bãi thải khu đất A4 để san gạt mặt bằng đổ thải. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, thì nhà thầu đã rút máy san gạt vận chuyển đi nơi khác, vì vậy mặt bằng không còn chỗ đi vào để đổ thải.

Trước vấn đề, bao nhiêu khối lượng cát bùn từ dự án nạo vét, đã vận chuyển đến điểm đổ không đúng quy định, việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng đối với nhà thầu thi công, xử lý ra sao?, Giám đốc Ban quản lý Dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn, khẳng định: "Đã yêu cầu chấm dứt ngay việc vận chuyển đổ thải không đúng quy định. Tới đây, sẽ kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, xử lý theo đúng quy định".

Điểm đổ thải quy định tại khu đất A4 thuộc quy hoạch dọc 2 bên đường Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn). Ảnh: Dũ Tuấn.

Cát bùn từ dự án nạo vét đi khắp nơi, lãnh đạo TP.Quy Nhơn "bận họp" Để có cuộc làm việc vào ngày 12/6, tại trụ sở UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định), phóng viên đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định có chỉ đạo với lãnh đạo TP.Quy Nhơn, làm việc với báo chí. Bởi, trước đó, mặc dù đã nhiều lần liên lạc với Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Nguyễn Công Vịnh và Giám đốc Ban quản lý Dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Nhưng tất cả đều từ chối làm việc, vì bận họp.